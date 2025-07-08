Новітній російський дрон рухнув на житловий будинок під час випробувань: українці вже потішаються

На тлі інциденту українці створили смішний мем у соцмережах

Зранку 8 червня в російській Казані заявили про нібито успішне збиття "українського безпілотника" силами ППО. Проте згодом з'ясувалося, що насправді впав російський важкий розвідувальний дрон "Альтіус", який втратив керування та розбився на околиці міста.

Про це пишуть росЗМІ. Відомо, що безпілотний літальний апарат розроблений Уральським заводом цивільної авіації.

За офіційною версією, дрон виконував випробувальний політ і втратив керування через "зовнішнє втручання в навігаційну систему". У компанії-розробнику — Уральському заводі цивільної авіації — заявили, що під час польоту було зафіксовано "вплив невстановлених засобів радіоелектронної боротьби", через що "Альтіус" перейшов на інерційну навігацію, але врешті зійшов із курсу та впав.

Тим часом українці в мережі вже створили мем на тлі яскравої події в Росії:

Мем про збитий "Альтіус"

Що передувало

Потужний гуркіт було чутно приблизно о 9:00 в садовому товаристві "Дубки". Один з жителів розповів, що спочатку подумали, ніби вибухнув газ або згорів трансформатор, але коли побачили уламки крила завдовжки близько 5 метрів — стало зрозуміло, що це — БПЛА.

Унаслідок падіння дрона повністю згорів житловий будинок. Відомо, що ніхто не постраждав — господаря помешкання на той момент не було вдома. Ще один будинок безпілотник зачепив краєм крила.

Що відомо про цей дрон

Безпілотник "Альтіус-РУ"

Перший контракт на постачання безпілотника "Альтіус-РУ" Уральський завод отримав ще у 2021 році. Тоді конкретну кількість дронів та строки їх передачі публічно не розголошували. Водночас відомо, що загальна вартість домовленостей становила приблизно 7 мільярдів рублів — на той момент це близько 115 мільйонів доларів з урахуванням інфляції.

Згідно з відкритими джерелами, цей безпілотник має амбітно заявлені характеристики. Зокрема, російські розробники стверджують, що апарат здатен залишатися в повітрі до 48 годин, підніматися на висоту до 12 тисяч метрів і долати дистанцію до 10 тисяч кілометрів.

Маса дрона становить до 6 тонн, а довжина його фюзеляжу — 11,6 метра. Розмах крил сягає 28,5 метра. Крейсерська швидкість польоту — приблизно 250 км/год. При цьому безпілотник може нести до однієї тонни бойового навантаження. Серед озброєння, яке потенційно може бути встановлене на "Альтіус", згадуються навіть протикорабельні ракети Х-35У дальністю до 260 кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого року в селищі Ясні Зорі Бєлгородської області російські чоловіки примудрилися збити власний безпілотник. Після інциденту їм вирішили провести навчання з розпізнавання своїх дронів.