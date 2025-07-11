Пляж в Одессе поразил посетителей: отдых в таком месте тяжело назвать приятным (видео)

К сожалению, такое встречается на большом количестве пляжей.

В Одессе уже вовсю начался курортный сезон – люди в отпусках едут в город, чтобы прогуляться по городу, посетить интересные заведения, однако главное – отдохнуть на берегу моря. В этом году в регионе официально открыты для посещения 12 пляжей, работает еще и линия отдыха возле "Дома Павловых". Однако с ней всё не так просто.

Как сообщила пользовательница социальных сетей, главной проблемой, с которой она столкнулась, является большое количество мусора, разбросанное вблизи береговой линии. По словам женщины, после потепления и установления хорошей погоды для купания, на пляж пришло большое количество отдыхающих, однако они не сильно переживают о благоустройстве места, где сами же находятся.

Помимо большой кучи мусора, пользователь сняла и столик вблизи пляжа, на котором также большое количество отходов. Несколько позже в ролике она показала и мусорные баки, чтобы подтвердить, что они действительно есть и находятся недалеко от самого пляжа. Впрочем, стоит заметить, что на видео мусорные контейнеры уже полностью забиты отходами, а пакеты лежат даже на земле.

Пляж Дом Павловых, карта

Первой реакцией в комментариях стало эмоциональное осуждение бессознательного поведения самих отдыхающих. Часть пользователей возмущается нехваткой культуры у туристов, называя их "свиньями" и "жлобней". Один из авторов комментариев отмечает: "Самого такое бесит. Но столько негатива в этом "понаехали"…". Другие подчеркивают, что проблема в самой ментальности: мол, "заехали, насорили и уехали", не чувствуя ответственности за общественное пространство.

Комментарии под постом о пляже Дома Павловых в Одессе

В то же время, раздаются и более прагматические замечания по организации работы коммунальных служб. Один из комментаторов спрашивает: "А что мешает поставить большой мусорный бак?" — намекая на ответственность городских властей в вопросе надлежащего благоустройства и вывоза отходов. Некоторые считают, что причиной беспорядка является безвозмездный доступ к пляжам, что, мол, не стимулирует отдыхающих к бережному отношению.

Комментарии под постом о пляже Дома Павловых в Одессе

Комментарии под постом о пляже Дома Павловых в Одессе

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в любой сфере, предполагающей взаимодействие с клиентами, чувство юмора всегда остается ценным качеством. Особенно когда речь идет о продаже недвижимости в Одессе во время военного положения.