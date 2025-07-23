Сменил нос и подтянул лицо: как выглядел Оззи Осборн до пластики
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Внешность артиста изменилась
На днях скончался легендарный британский музыкант Оззи Осборн. Некоторое время певец был лидером группы Black Sabbath, которая создавала треки в жанре heavy metal. В течение жизни исполнитель прибегал к пластической хирургии, чтобы сохранять молодой вид.
"Телеграф" расскажет, какие пластические операции были у известного музыканта, и что он об этом говорил.
Пластические операции Оззи Осборна
Если посмотреть старые фотографии британского музыканта, можно увидеть, что тогда он выглядел несколько по-другому. Речь идет об изменениях отдельных частей лица, к которым прибег артист. Также тогда исполнитель имел длинные и густые волосы, а впоследствии сменил стрижку на более короткую.
Певец выбирал сценическую одежду, которая помагала проявить стиль, связанный с музыкой хэви-метал. Это были кожаные костюмы, майки, подчеркивавшие тату исполнителя, стильные пиджаки и круглые очки.
Сначала артист рассказывал, что его кожа остается гладкой благодаря отказу от алкоголя и наркотиков. Однако впоследствии он рассекретил, что все же пластическая хирургия помогла ему выглядеть великолепно. В частности, в 2005 году Оззи признался, что решился на ринопластику – исправление деформаций носа. Также он делал подтяжку лица, чтобы кожа "не провисала", а оставалась молодой и упругой.
"Это очень повысило мою уверенность. Я сделал подтяжку лица и новый нос", — рассказывал он.
Осборн рассказывал, что решился на пластические операции, увидев пример его жены Шэрон, всегда открыто говорившей о своих хирургических вмешательствах. Она потратила £120,000 на хирургические процедуры – липосакцию, подтяжку живота и бровей.
Также у артиста были операции, не связанные с изменениями внешности. В 2019 году Оззи упал в своем доме, из-за чего у него "вылетели" металлические стержни. Их исполнителю установили после аварии на квадроцикле в 2003 году. После падения артист почувствовал боль и ему провели операцию, во время которой в позвоночник вставили 15 винтов.
Так Осборн пережил несколько операций — во время одной из них на позвоночнике была обнаружена опухоль, которую пришлось удалить. Это вызывало ужасные боли. Впоследствии артисту сделали хирургическое вмешательство на шее, из-за которого он потерял часть нервных окончаний. Также у исполнителя диагностировали болезнь Паркинсона. В 2025 году певец признался, что ему сложно ходить. В июле он отыграл последний концерт, объединившись с коллегами по группе Black Sabbath.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил Оззи Осборн о войне России против Украины. Его позиция была однозначной.