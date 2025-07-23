Сменил нос и подтянул лицо: как выглядел Оззи Осборн до пластики

Внешность артиста изменилась

На днях скончался легендарный британский музыкант Оззи Осборн. Некоторое время певец был лидером группы Black Sabbath, которая создавала треки в жанре heavy metal. В течение жизни исполнитель прибегал к пластической хирургии, чтобы сохранять молодой вид.

"Телеграф" расскажет, какие пластические операции были у известного музыканта, и что он об этом говорил.

Пластические операции Оззи Осборна

Если посмотреть старые фотографии британского музыканта, можно увидеть, что тогда он выглядел несколько по-другому. Речь идет об изменениях отдельных частей лица, к которым прибег артист. Также тогда исполнитель имел длинные и густые волосы, а впоследствии сменил стрижку на более короткую.

Оззи Осборн в молодости, фото Getty Images

У Оззи Осборна были густые волосы, фото Getty Images

Певец выбирал сценическую одежду, которая помагала проявить стиль, связанный с музыкой хэви-метал. Это были кожаные костюмы, майки, подчеркивавшие тату исполнителя, стильные пиджаки и круглые очки.

Оззи Осборн в 1989 году, фото Getty Images

Оззи Осборн в 1991 году, фото Getty Images

Оззи Осборн в 1993 году, фото Getty Images

Сначала артист рассказывал, что его кожа остается гладкой благодаря отказу от алкоголя и наркотиков. Однако впоследствии он рассекретил, что все же пластическая хирургия помогла ему выглядеть великолепно. В частности, в 2005 году Оззи признался, что решился на ринопластику – исправление деформаций носа. Также он делал подтяжку лица, чтобы кожа "не провисала", а оставалась молодой и упругой.

"Это очень повысило мою уверенность. Я сделал подтяжку лица и новый нос", — рассказывал он.

Оззи Осборн делал ринопластику, фото Getty Images

Оззи Осборн делал подтяжку лица, фото Getty Images

Осборн рассказывал, что решился на пластические операции, увидев пример его жены Шэрон, всегда открыто говорившей о своих хирургических вмешательствах. Она потратила £120,000 на хирургические процедуры – липосакцию, подтяжку живота и бровей.

Оззи Осборн с женой Шэрон, фото Getty Images

Также у артиста были операции, не связанные с изменениями внешности. В 2019 году Оззи упал в своем доме, из-за чего у него "вылетели" металлические стержни. Их исполнителю установили после аварии на квадроцикле в 2003 году. После падения артист почувствовал боль и ему провели операцию, во время которой в позвоночник вставили 15 винтов.

Оззи Осборн в 2019 году, фото Getty Images

Так Осборн пережил несколько операций — во время одной из них на позвоночнике была обнаружена опухоль, которую пришлось удалить. Это вызывало ужасные боли. Впоследствии артисту сделали хирургическое вмешательство на шее, из-за которого он потерял часть нервных окончаний. Также у исполнителя диагностировали болезнь Паркинсона. В 2025 году певец признался, что ему сложно ходить. В июле он отыграл последний концерт, объединившись с коллегами по группе Black Sabbath.

Группа Black Sabbath в 2025 году, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил Оззи Осборн о войне России против Украины. Его позиция была однозначной.