Новейший российский буксир стал "подлодкой": его спасали всю ночь (фото)

Судно даже не достроили

В российском Санкт-Петербурге ушел под воду буксир "Капитан Ушаков". Вечером 8 августа было замечено, что судно накренилось, а потому профильные службы и сотрудники Балтийского завода всю ночь пытались восстановить его равновесие.

Об это пишут российские СМИ. Попытки вернуть буксир в норму ни к чему не привели и днем 9 августа он пополнил российский подводный флот.

"Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен" представитель Балтийского завода по связям с общественностью Александр Лебедев

Пострадавших не было, а сумма нанесенного ущерба, как и причины произошедшего, устанавливается следователями.

Капитан Ушаков накренился днем 8 августа

9 августа он окончательно затонул

Что известно о "Капитане Ушакове"

Как известно, буксиры Проекта 23470 являются очень новыми российскими суднами — самый первый из них "Сергей Балк" был введен в эксплуатацию лишь в 2020 году.

Что касается "Капитана Ушакова", то он был спущен на воду в июне 2022 года на Ярославском судостроительном заводе, а затем перегнали в Санкт-Петербург, чтобы достроить. Там он и находился до этого времени и в эксплуатацию его так и не ввели.

Подобные буксиры предназначены для выполнения морских буксировок судов во льдах и на чистой воде, выполнения эскортных операций на море, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего топлива на воде и снятия с мели кораблей и судов.

Проект 23470 имеет длину почти в 70 метров, ширину в 15 метров и водоизмещение в 3200 тонн. Судно может оставаться в открытом море до 30 дней и действовать на расстоянии до 3000 миль.

Всего у России таких 7 штук, но только три из них введены в эксплуатацию. Еще два, включая "Ушакова", были спущены на воду, но не достроены, а еще два только заложены на верфи в Ярославле.

