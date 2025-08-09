Новий російський буксир став "підводним човном": його рятували всю ніч (фото)

Судно навіть не добудували

У Санкт-Петербурзі пішов під воду буксир "Капітан Ушаков". Увечері 8 серпня було помічено, що судно нахилилося, а тому профільні служби та співробітники Балтійського заводу всю ніч намагалися відновити його рівновагу.

Про це пишуть російські ЗМІ. Спроби повернути буксир у норму ні до чого не привели, і вдень 9 серпня він поповнив російський підводний флот.

"Всю ніч точилася боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен" представник Балтійського заводу зі зв’язків із громадськістю Олександр Лебедєв

Постраждалих не було, а сума завданих збитків, як і причини події, встановлюється слідчими.

Капітан Ушаков нахилився вдень 8 серпня

9 серпня він остаточно затонув

Що відомо про "Капітана Ушакова"

Як відомо, буксири Проєкту 23470 є дуже новими російськими суднами — найперший з них "Сергій Балк" був введений в експлуатацію лише в 2020 році.

Що стосується "Капітана Ушакова", то його спустили на воду в червні 2022 року на Ярославському суднобудівному заводі, а потім перегнали до Санкт-Петербурга, щоб добудувати. Там він і був до цього часу, а в експлуатацію його так і не ввели.

Подібні буксири призначені для виконання морських буксирувань суден у льодах і на чистій воді, виконання ескортних операцій на морі, гасіння пожеж на плавучих та берегових об’єктах, а також для гасіння палива на воді, що горить, і зняття з мілини кораблів і суден.

Проєкт 23470 має довжину майже 70 метрів, ширину 15 метрів і водотоннажність 3200 тонн. Судно може залишатися у відкритому морі до 30 днів та діяти на відстані до 3000 миль.

Загалом у Росії таких 7 штук, але лише три з них введено в експлуатацію. Ще два, включаючи "Ушакова", були спущені на воду, але не добудовані, а ще два лише закладені на верфі в Ярославлі.

