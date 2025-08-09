Новий російський буксир став "підводним човном": його рятували всю ніч (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Судно навіть не добудували
У Санкт-Петербурзі пішов під воду буксир "Капітан Ушаков". Увечері 8 серпня було помічено, що судно нахилилося, а тому профільні служби та співробітники Балтійського заводу всю ніч намагалися відновити його рівновагу.
Про це пишуть російські ЗМІ. Спроби повернути буксир у норму ні до чого не привели, і вдень 9 серпня він поповнив російський підводний флот.
"Всю ніч точилася боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен"
Постраждалих не було, а сума завданих збитків, як і причини події, встановлюється слідчими.
Що відомо про "Капітана Ушакова"
Як відомо, буксири Проєкту 23470 є дуже новими російськими суднами — найперший з них "Сергій Балк" був введений в експлуатацію лише в 2020 році.
Що стосується "Капітана Ушакова", то його спустили на воду в червні 2022 року на Ярославському суднобудівному заводі, а потім перегнали до Санкт-Петербурга, щоб добудувати. Там він і був до цього часу, а в експлуатацію його так і не ввели.
Подібні буксири призначені для виконання морських буксирувань суден у льодах і на чистій воді, виконання ескортних операцій на морі, гасіння пожеж на плавучих та берегових об’єктах, а також для гасіння палива на воді, що горить, і зняття з мілини кораблів і суден.
Проєкт 23470 має довжину майже 70 метрів, ширину 15 метрів і водотоннажність 3200 тонн. Судно може залишатися у відкритому морі до 30 днів та діяти на відстані до 3000 миль.
Загалом у Росії таких 7 штук, але лише три з них введено в експлуатацію. Ще два, включаючи "Ушакова", були спущені на воду, але не добудовані, а ще два лише закладені на верфі в Ярославлі.
Як повідомлялося раніше, Сочі 8 серпня затопило через сильні зливи. Через це вулиці затопило, а машини попливли.