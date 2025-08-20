Утратил лоск и силу? Почему Путин превратился в старого шута с гранатой

У российского диктатора проявились признаки ранней деменции

Проведенная 15 августа на Аляске встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом не помогла российскому диктатору "подняться" репутационно и имиджево. Напротив, весь мир увидел, что не столько страшный, сколько смешной.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал доктор наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский. Он объяснил, почему Путина не позиционируют как мирового лидера.

По его словам, он ожидал увидеть совсем другого Путина — серьезного.

— Когда началась вторая Чеченская война и страшные были события в Российской Федерации, Путин приехал на передовую, встретился с генералом. Его усадили за стол, дали стакан выпить за русскую армию. Он встал и сказал: "Выпьем потом, а пока у нас есть дело". И поставил стакан. Это был один Путин, — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что на саммитах по безопасности Путин угрожал всей Европе "Кинжалами" и другими новыми видами вооружений. Когда он говорил: "Вы не слышали нас раньше, услышьте нас сейчас", — было страшно. И с этого нужно было делать выводы, — говорит проректор Европейского университета.

— А сегодня мы увидели человека, у которого признаки ранней деменции: кривляется, делает рожицы, очень странно [ведет себя]. Я готов был поверить, что это не Путин, а какой-то двойник, тройник. Так Путин никогда не вел себя. У него на лице все написано: Боже, кто это (речь о Дональде Трампе. — Ред.)? Зачем я сюда приехал? Что я здесь делаю? – продолжает Сергей Ягодзинский.

По его словам, все увидели у Путина, который имеет вооружение, армию, может стрелять, но старого. Путина, уже теряющего свой лоск, силу и позиционирование как мирового лидера.

— Он был жестким и властным, разрушил олигархическую структуру, подчинил ее себе и экономике своих приближенных. Но сегодня это не тот Путин. Это очень опасный человек с гранатой, которого просто нужно пережить. Все наше — будет нашим. Просто этот человек, наверное, на финале своей жизни, он очень опасен и с ним нужно так поступать, — подытожил Сергей Ягодзинский.

