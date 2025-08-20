Втратив лиск і силу? Чому Путін перетворився на старого блазня з гранатою

У російського диктатора проявилися ознаки ранньої деменції

Проведена 15 серпня на Алясці зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом не допомогла російському диктатору піднятися репутаційно та іміджево. Навпаки — весь світ побачив, що не стільки страшний, скільки кумедний.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів доктор наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський. Він пояснив, чому Путіна не позиціонують як світового лідера.

За його словами, він очікував побачити зовсім іншого Путіна — серйозного.

— Коли почалась друга Чеченська війна і страшні були події в Російській Федерації, Путін приїхав на передову, зустрівся з генералом. Його посадили за стіл, дали стакан випити за російську армію. Він встав і сказав: "Вип'ємо потім, а поки у нас є справа". І поставив стакан. Оце був один Путін, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що на безпекових самітах Путін погрожував усій Європі "Кинджалами" й іншими новими видами озброєнь. Коли він казав: "Вы не слышали нас раньше, услышьте нас сейчас", — було страшно. І з цього потрібно було робити висновки, — каже проректор Європейського університету.

— А сьогодні ми побачили людину, у якої ознаки ранньої деменції: кривляється, робить рожиці, дуже дивно [поводиться]. Я готовий був повірити, що це не Путін насправді, а якийсь двійник, трійник. Так Путін ніколи не поводився. У нього на обличчі все написано: Боже, хто це (мова про Дональда Трампа. — Ред.)? Чого я сюди приїхав? Що я тут роблю? — продовжує Сергій Ягодзінський.

За його словами, всі побачили Путіна, який має озброєння, армію, може стріляти, але старого. Путіна, який вже втрачає свій лиск, силу і позиціонування як світового лідера.

— Він був жорстким і владним, зруйнував олігархічну структуру, підпорядкував її собі й економіці своїх наближених. Але сьогодні це не той Путін. Це дуже небезпечна людина з гранатою, яку просто потрібно пережити. Все наше — буде нашим. Просто ця людина, напевне, на фіналі свого життя, вона дуже небезпечна і з нею потрібно так поводитись, — підсумував Сергій Ягодзінський.

