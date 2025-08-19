Путин подтвердил Трампу готовность встретиться с Зеленским, – СМИ

Трамп разговаривал с Путиным во время переговоров в Белом доме, где присутствовали Владимир Зеленский и европейские лидеры

Российский правитель Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом якобы подтвердил ему свое желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чего раньше избегал как огня. Теперь дело только в организации трехсторонней встречи.

Об этом пишет французское издание AFP со ссылкой на собственные источники. По данным собеседника, знакомого с содержанием разговора Трампа и российского правителя, последний дал свое согласие.

Трамп разговаривал с Путиным во время переговоров в Белом доме, где присутствовали Владимир Зеленский и европейские лидеры. Неизвестно, звонил ли Трамп Путину в их присутствии — но издание предполагает, что американский президент "взял перерыв".

Отметим, что в Кремле, когда позже подтверждали разговор Трампа и Путина, заявили, что разговор длился около 40 минут. А Белый дом перед этим опроверг информацию ряда западных изданий, которые писали о звонке Трампа Путину и почти часовом перерыве, который из-за этого сделали в переговорах.

Напомним, что Трамп по итогам переговоров подтвердил, что звонил Путину и анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи лидеров трех государств. По его словам, она состоится очень скоро. Зеленский во время брифинга для прессы подтвердил заявление Трампа и назвал условия для проведения трехсторонней встречи.

С другой стороны, канцлер Германии Фридрих Мерц не уверен, что Путину хватит смелости приехать на встречу с Зеленским и оказаться с ним лицом к лицу. А президент Финляндии Александр Стубб вообще отметил, что любые обязательства Путина вызывают скептицизм.

Добавим, что еще 7 августа, за неделю до саммита на Аляске 15 августа, российский правитель заявил, что не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, если для этого будут созданы условия. Одним из возможных мест для такой встречи Путин назвал ОАЭ, президента которой Заида Аль Нахайяна считает "другом России".