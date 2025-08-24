В Москве ищут способы снять с себя ответственность

В России уже готовятся возможному провалу встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, а потому ищут кого бы в этом обвинить. В Москве для этих целей традиционно выбрали страны Запада.

Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров во время общения с местными пропагандистами. По его словам, страны Европы и США намерены сорвать "процесс, которому положили начало" Путин и американский президент Дональд Трамп.

Западные страны просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего. Сергей Лавров

Напомним, что Трамп по итогам переговоров с Зеленским и лидерами стран Европы 18 августа подтвердил, что звонил Путину, анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи и сказал, что она состоится очень скоро. Зеленский во время брифинга для прессы подтвердил заявление Трампа и назвал условия для проведения трехсторонней встречи.

Однако уже 21 августа Лавров сделал ряд заявлений, тотально противоречащих всему, о чем могли договориться Путин и Трамп. В частности, он начал продвигать непонятные условия о "ключевых вопросах", которые якобы должны быть решены перед тем, как встреча состоится.

Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Трампом сообщил, что у американского президента заканчивается терпение из-за отговорок Кремля, а также выразил сомнение в том, что встреча Зеленского и Путина вообще состоится.