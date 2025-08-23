Американский президент уже устал ждать

Терпение президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Путина иссякает. Причиной тому являются постоянные проволочки и отговорки в вопросах завершения войны России против Украины.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в эфире местного канала YLE TV1. Его слова цитирует Bloomberg.

"В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что терпение на исходе" Александр Стубб

Президент Финляндии прогнозирует, что Путин найдет повод, чтобы не проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потому ожидает, что в этот момент терпение Трампа и лопнет.

Кроме того, Стубб отметил, что сейчас американский президент является единственным человеком, которого слушают и боятся в Кремле. Он добавил, что европейские лидеры ведут активную работу над тем, чтобы подготовиться к моменту, когда Трамп все же начнет воплощать свои угрозы в жизнь.

Как известно, Стубб увлекается спортом, а в студенческие годы имел значительные успехи в гольфе. Старые навыки позволили ему быстро сойтись с новым президентом США и он даже приезжал ради игры в резиденцию Трампа во Флориде.

Это в последнее время существенно повысило авторитет Финляндии на международной арене, а во время встречи в Вашингтоне 18 августа и Трамп и Зеленский хотели его присутствия на переговорах с лидерами ЕС.

Хельсинки с начала российского вторжения занимает очень проукраинскую позицию, а из-за осознания угрозы со стороны Москвы даже вступил в НАТО. По данным Университета Киля, который отслеживает выделение западной помощи, Финляндия направила 3,2 миллиарда евро (12 место в мире) на поддержку Украины. Из них 2,8 миллиарда это военная помощь. Это значительные расходы, если учесть, что население страны составляет лишь 5,6 миллиона человек.

Напомним, что Трамп по итогам переговоров 18 августа подтвердил, что звонил Путину и анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи и сказал, что она состоится очень скоро. Зеленский во время брифинга для прессы подтвердил заявление Трампа и назвал условия для проведения трехсторонней встречи.