Первые шаги уже сделаны: Мерц рассказал, долго ли ждать завершения войны в Украине

Первые шаги по урегулированию сделаны, но до финиша еще далеко

В вопросах урегулирования войны между Россией и Украиной были сделаны первые шаги. Однако до ее завершения еще очень долго.

Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц во время партийной конференции ХДС в Оснабрюке. Его цитирует AFP.

По его словам, страны ЕС за время вторжения еще не принимали более масштабных дипломатических усилий, чем за последние три недели. Однако он предупредил, что достижение мира будет сопряжено с существенными сложностями, с которыми придется столкнуться в ближайшие недели или даже месяцы.

При этом Мерц подчеркнул, что на этом пути были сделаны лишь первые шаги.

"Позвольте мне сказать так: мы находимся на десятикилометровом участке и, пожалуй, прошли первые 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении" Фридрих Мерц

Как сообщалось ранее, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и провел там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента.

После этого Трамп анонсировал начало подготовки к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным. Однако уже 21 августа глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений, тотально противоречащих всему, о чем могли договориться Путин и Трамп.

В частности, он начал продвигать непонятные условия о "ключевых вопросах", которые якобы должны быть решены перед тем, как встреча состоится.