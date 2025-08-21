У Путина есть только одно условие для встречи с Зеленским: чего он хочет

Это уже не первое заявление Кремля о переговорах

Президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, и здесь не обошлось без одного условия.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что саммит возможен только тогда, когда все ключевые вопросы будут тщательно готовы к обсуждению.

"Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны", — говорится в заявлении Лаврова.

По его словам, инициатива украинского лидера провести переговоры носит "демонстративный" характер. Дипломат подчеркнул, что Зеленский до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий какие-либо переговоры с Путиным. Поэтому любое предложение относительно встречи может быть направлено "на создание иллюзии стремления к миру".

Напомним, что ранее российский лидер во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность провести встречу с президентом Украины, чего раньше всячески избегал. Теперь все зависит только от организации трехсторонней встречи.

Между тем, пока Путин уверяет в готовности к такому саммиту, в Кремле откладывают процесс, подчеркивая потребность в тщательном планировании и подготовке.

На днях "Телеграф" сообщал, что встреча с Владимиром Зеленским избавит Путина от двух ключевых аргументов, которыми он постоянно манипулировал. Это существенно ослабит его позиции.