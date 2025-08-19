"Неприемлемых решений не было": Зеленский дал брифинг после встречи с Трампом, главные заявления

Зеленский отметил, что неприемлемых для Украины решений в Вашингтоне не было

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он отметил, что это была одна из лучших встреч с американским лидером и рассказал об итогах переговоров.

"Телеграф" собрал главное из заявлений Зеленского:

В Вашингтоне Украина была не одна: ее поддержала коалиция из 30 стран;

Неприемлемых для Украины решений в ходе переговоров не было;

Зеленский благодарен Мелании Трамп, поднявшей вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей;

Президент Трамп дал обещание помочь с обменами не только военнопленных, но и вообще всех украинских заложников, удерживаемых Россией — гражданских, политзаключенных, журналистов и других;

Зеленский заверил, что ему удалось показать на той самой карте Трампа, кто реально контролирует ту или иную территорию — реально, а не по слухам, или пропаганде россиян;

Россия самостоятельно предложила сначала двустороннюю встречу – Украина и РФ. Затем Кремлю пришлось быстро предложить трехстороннюю;

Украина не будет выдвигать условий для встречи, иначе россияне решат, что им это тоже можно, выставят в 100 раз больше требований, в итоге дела не будет;

Зеленский добавил, что полностью готов ко встрече с Путиным;

Украина и США проговорили условие, что желание завершить войну является основным фактором для переговоров;

Если Россия не хочет завершать войну, то Украина будет действовать соответственно;

Украина считает гарантии безопасности ключевым вопросом для старта переговорного процесса по окончании войны. Важно, что США готовы присоединиться;

Детали гарантий безопасности для Украины будут прорабатываться в течение 10 дней;

Территориальный вопрос будет обсуждаться только между лидерами Украины и России;

Зеленский подтвердил, что Украина хочет приобрести огромный пакет американского вооружения. Но назвал сумму в 90 миллиардов долларов США. Главное в этом пакете – самолеты и системы противовоздушной обороны.

Отметим, по данным СМИ, резидент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил ему "суперсоглашение" на 100 миллиардов долларов. Именно на такую сумму Украина хочет приобрести американское вооружение в рамках предоставления гарантий безопасности. Также Украина предлагает США контракт на десятки миллиардов долларов на производство дронов. При этом Киев отказывается от каких-либо территориальных уступок в пользу российского режима.

Добавим, что во время встречи в Белом доме Трамп заявил, что Украина, мол, "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, Украина будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "надежную защиту". А Зеленский пообещал, что все территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.

Сам Трамп по итогам переговоров подтвердил, что звонил Путину и анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи лидеров трех государств. По его словам, она состоится очень скоро.