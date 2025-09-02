Конкуренты строят из себя друзей: что скрывают прорывные соглашения Путина и Си в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин 2 сентября провели двусторонние переговоры в Пекине. По их итогам они подписали более 20 документов о сотрудничестве и россияне уже поспешили назвать это "прорывом", однако на самом деле все не так просто.

"Телеграф" рассказывает о том, что скрывается за натужной улыбкой Кремля и почему для россиян все хуже, чем кажется.

Путин на ковре подписывает договоры с Си

2 сентября Путин и Си провели двусторонние переговоры в Пекине. Хозяин Кремля разоткровенничался и назвал Си "дорогим другом", заявив, что отношения между Россией и Китаем находятся на "беспрецедентно высоком уровне".

Путин и Си

Си, в свою очередь, назвал Путина "старым другом" и заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией для развития, поддержки международной справедливости и создания "справедливой и разумной системы глобального управления".

По данным СМИ, представители правящих режимов обеих стран не озвучили прямых заявлений по поводу войны в Украине, однако встреча рассматривается как демонстрация солидарности Москвы и Пекина на фоне давления Запада.

Также на переговорах Россия и Китай подписали более 20 документов, которые предусматривают сотрудничество в сельском хозяйстве, инспекционном и карантинном надзоре, здравоохранении, научных исследованиях, образовании и так далее. Но "вишенкой" среди них является "юридически обязывающий меморандум" о строительстве трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставок газа с месторождений Ямала в Китай.

Как масштабный трубопровод стал слабостью Сибири

"Сила Сибири — 2" — проектируемый магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом "Запад — Восток", по которому газ дойдёт до Шанхая. Проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубических метров газа в год. Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет. По словам председателя правления Газпрома Алексея Миллера, цена поставок газа для Китая будет объективно ниже, чем для Европы, "из-за более короткого транспортного плеча".

Маршруты трубопроводов «Сила Сибири», включая проектируемые; для «Силы Сибири — 2» представлены два варианта проектов — прямой на территорию Китая и через Монголию

Это именно тот газопровод, который Путин на протяжении многих лет обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином. Он способен превратить Россию в крупнейшего поставщика газа в Китай.

На первый взгляд меморандум звучит как "прорыв", но это только, если не помнить долгую историю разногласий между РФ и КНР. "Газпрому" действительно нужен китайский рынок. После того как в 2022 году вышли из строя "Северные потоки", экспорт в Европу сократился до минимальных уровней с 1970-х годов, а добыча газа — на 13%. В прошлом году российский гигант впервые за 25 лет стал убыточным: чистый убыток за 2023-й превысил 6 млрд евро.

"Газпром" регулярно сообщает о рекордах экспорта в Китай, но объемы небольшие — 22,5 млрд кубометров в 2023 году против потерянных 60 млрд на европейском рынке только по "Северному потоку". И поскольку Россия считает потерю рынка ЕС необратимой, то пытается увеличить зависимость Китая от себя, отдавая приоритет "Силе Сибири-2" по нескольким причинам.

Однако китайцы — союзники-конкуренты россиян далеко не такие простые и регулярно "нагибали" РФ с трубопроводом, продвигая свои интересы. Например, в марте 2023 года Пекин разочаровал Москву, когда отказывался брать обязательства по увеличению импорта газа. Как писал Bloomberg, Китай не желает повторять ошибок Евросоюза и чрезмерно полагаться на российский газ. Наоборот, Пекин намерен максимально широко диверсифицировать поставки даже ценой того, что это может оказаться дороже. Агентство отмечало, что асимметрия в двусторонних отношениях особо ярко заметна на встречах руководства Китая и РФ.

В частности, Путин анонсировал планы поставлять 98 млрд кубов трубопроводного газа и не менее 100 млн тонн СПГ в год. Однако его желания разошлись с ожиданиями Си, который не высказал никакой заинтересованности в реализации планов. Заявленный Путиным экспорт примерно в шесть раз выше того, что Россия поставляла в Китай на 2023 год.

После визита российского диктатора в мае 2024 года переговоры зашли в тупик, пишет Financial Times. Издание со ссылкой на источники отмечает, что Пекин все еще требует газ по внутрироссийским ценам, которые субсидируются государством, поэтому экспорт по этим ценам был бы невыгодным для РФ.

Если коротко: Китай хочет платить почти по внутрироссийским ценам за газ из "Силы Сибири — 2" и гарантированно отбирать лишь небольшие объемы, и зная российскую уязвимость из-за потери европейского рынка, гнет свою линию.

На чем сейчас предварительно сошлись Китай и РФ — неизвестно, однако, зная долгую историю споров, сейчас выглядит все так будто Россия "самозавассалилась".

Россия страдает от дружбы с конкурентом

О незавидной участи России, несмотря на новую "победу", говорит и глава Центра противодействия дезинформаци Андрей Коваленко. По его мнению, Россия цементирует свою политическую и экономическую зависимость от Китая.

"Путин окончательно угробил дело Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, которые в страшном сне не могли представить вассальный статус Москвы по отношению к Пекину… Европа больше не является ориентацией. Санкции отрезали Кремль от главного рынка. Китай использует это по полной — диктует дешевую цену, условия и сроки, заставляя москву подписывать соглашения, которые превращают ее в придаток. В итоге Россия становится полностью зависимой от воли Пекина. Китай же укрепляет свою геополитическую позицию, контролируя еще один критически важный рычаг", — считает он.

Это уже подтверждает и статистика: две трети экспорта из России в Китай — это сырьё: энергоносители, металлы, лес.

Проект престижа от безысходности

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" объяснил, что Сила Сибири 2 действительно в какой-то степени является спасательным кругом, однако в тот же момент он показывает ассиметрическую зависимость РФ от Китая. Россия, вероятно, им хочет показать свою независимость от рынков Запада, но на деле особенно больших выгод россиянам ждать не стоит.

"Если мы даже посмотрим на объемы, то, по факту, это не те объемы, которые Россия продавала газа в Европейский Союз. Во-вторых, очевидно, что Китай будет покупать этот газ с огромным дисконтом. Поэтому, если смотреть на это с точки зрения того, спасает ли это российский бюджет или не спасает, я бы сказал так — помогает частично, потенциально закрыть некоторые дыры, но делает РФ более зависимой. К тому же Китай не так зависим от газа из РФ, как европейские страны перед полномасштабной войной, но Китай при этом себе выигрывает возможность диверсифицировать собственные риски", — сказал он.

Экономист Иван Ус в комментарии "Телеграфу" назвал проект Сила Сибири 2 — монопсонией.

"Когда не продавец газа Россия может диктовать условия Китаю, а покупатель газа Китай говорит, что либо вы нам поставляете по этой цене, либо вы не поставляете. А в России, которая из-за своей политики потеряла западный основной для себя вектор, варианта нет. При этом политически она хочет демонстрировать, что вот мы вместе с Китаем", — сказал он.

