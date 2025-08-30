Неожиданность: СМИ утверждают, что Трамп поддержал отправку китайских миротворцев в Украину

СМИ пишут, что Трамп поддержал вариант "китайских миротворцев". Белый дом отрицает

Президент США Дональд Трамп якобы неожиданно поддержал идею, выдвинутую российским правителем Владимиром Путиным — отправить в Украину миротворцев из Китая. При этом в Белом доме говорят, что это неправда – Трамп не говорил о поддержке этой сомнительной кремлевской инициативы, особенно в рамках гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные осведомленные источники. По их словам, якобы еще во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп заявил, что поддерживает план России отправить китайских солдат для мониторинга так называемой "нейтральной зоны" вдоль 1300-километровой линии украинско-российского фронта.

Европейские лидеры и Зеленский почти моментально отвергли этот план, поскольку Китай верный союзник России. Он не только фактически финансирует войну в Украине, покупая российские энергоресурсы, но поставляет россиянам критически важные компоненты для оружия, оборудования и многое другое.

Со своей стороны, в Белом доме заявили, что информация, полученная от источников, неправдива. Один из чиновников администрации Трампа сказал, что президент никогда даже не обсуждал этот вариант, не то чтобы его поддержать.

"Это неправда… никакого обсуждения китайских миротворцев не было", – отметил он.

Отметим, 25 августа в СМИ появилась информация, что Пекин якобы заявил о готовности направить военные подразделения в Украину для участия в миротворческой операции. Такое предложение вызвало неоднозначную реакцию в европейских столицах, поскольку китайские власти выдвинули жесткое условие для участия своих войск.

При этом в МИДе Китая довольно оперативно опровергли эту информацию. Однако Россия еще с 2022 года пытается протащить своего союзника в список "гарантов безопасности" Украины после войны – недавно требование участия Китая озвучивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Украина со своей стороны категорически отвергает участие Китая: Киеву не нужен "гарант", не просто союзный россиянам, но еще и не выполнивший обязательств по Будапештскому меморандуму.

Китай – враг Украины?

Напомним, что начиная с 2022 года Китай прикидывается "нейтралом", не оказывая официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". Но с другой стороны, китайцы не только снабжают россиян товарами двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся около фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине. Более того, во время визита в Москву 8 мая китайский руководитель Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны в Украине.

Издание The Economist в расследовании от 19 июня 2025 года пишет, что Пекин стал, без преувеличения, решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Китай поставляет России электронику, станки, оказывает россиянам экономическую и дипломатическую поддержку, заявили журналисты. В новых российских "шахедах" 90% компонентов – китайского происхождения, а не американского, как было раньше.

При этом, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.

При этом министр иностранных дел Китая Ван И в июле во время встречи с высокой представительницей по дипломатии Европейского Союза Каей Каллас пробил новое дно. После того как в МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Украины по России, Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в Украине, а Киеву, соответственно, победить в войне. Пекин опасается, что в этом случае США перекинут на Китай все свое внимание.