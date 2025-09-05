Путин продолжает бредить. Размечтался о "референдуме" в Украине и не только

Глава России Владимир Путин выдал серию очередных абсурдных требований к Украине. В частности, он снова настаивает на проведении в Украине так называемого "референдума".

Об этом Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в пятницу, 5 сентября, сообщают росСМИ. Это не единственная чушь по отношению к Украине, которую глава Кремля говорил там.

Договориться с украинской стороной будет практически невозможно. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, заключающиеся в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение Владимир Путин

О встрече с Зеленским

Также глава РФ назвал "неожиданное" место, где он может решиться встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским — это Москва. Кроме того, один из самых больших лжецов современности якобы гарантирует Зеленскому в Москве 100% безопасность.

О гарантиях безопасности для России

Также лидер России требует, чтобы РФ также получила гарантии безопасности (будто это на нее кто-то напал). Путин добавил, что с ними пока "на серьезном уровне" никто не обсуждал договоренности и гарантиях безопасности для Украины.

Обещал выполнять будущие договоренности с Украиной

Человек, который на постоянной основе не выполняет собственные обязательства, пообещал соблюдать договоренности, что будут достигнуты. Путин заявил, что Россия якобы в полном объеме будет придерживаться мирных договоренностей по Украине, когда они будут достигнуты.

Об Украине в НАТО и иностранных войсках на нашей территории

Конечно, лидер Кремля не мог не исполнить "постоянный номер своего репертуара" о вступлении Украины в НАТО. Без всякой оригинальности Путин снова повторил, что Россию совсем не устраивает возможное вступление Украины в НАТО. Также глава Кремля пригрозил, что Россия будет считать "законными целями" для атак любые войска НАТО на территории Украины. Путин добавил, что "после достижения мира в Украине потребности в размещении там западных войск не будет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что со свежей порцией абсурдных заявлений по Украине 5 сентября выступил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что урегулирование войны против Украины продвигается, но говорить о конкретных сроках пока рано.