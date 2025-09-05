"Янукович плакал": Путин рассказал унизительную байку, а сеть взорвалась шутками и мемами (фото)

Сеть насмехается над новым заявлением Путина: якобы Янукович "прослезился" из-за Евросоюза. Пользователи шутят, что на самом деле могло вызвать слезы беглого президента.

Россия недавно снова достала "из тумбочки" бывшего украинского президента Виктора Януковича, бежавшего из страны более 10 лет назад. Он заявил, что работал над сближением Украины и Европейского союза, однако ему не понравилось "дерзкое" поведение европейцев.

Тему продолжил и российский президент Владимир Путин. Он заявил, что Янукович плакал, узнав о последствиях интеграции Украины в ЕС.

Янукович прослезился, когда узнал экономические последствия вступления Украины в ЕС Владимир Путин, президент РФ

Слова Путина насмешили пользователей сети. Они интересуются, не плакал ли Янукович, когда воровал и выдвигают предположение, что он мог заплакать из-за последствий лично для себя. Еще несколько моментов, которые интересовали комментаторов: не плакал ли Янукович, увидев во что превратили россияне Донбасс и не так ли сильно поразило президента-беглеца то, какой ущерб он нанес Украине.

Пользователи также начали делать мемы, как мог выглядеть Янукович в слезах. "Телеграф" тоже присоединился к процессу, не забыв о важных экономических атрибутах президентства Януковича — золотом батоне, страусах и резиденции Межигорье, которая стала живым музеем коррупции.

Януковичу не хотелось расставаться с материальными благами

Российского президента "скрестили" с Януковичем

Крокодиловы слезы Януковича

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из Януковича лепили "крепкого хозяйственника", так что слезы вряд ли вписываются в этот образ. Его настолько пытались загнать в эти рамки, что оставили за ними его жену Людмилу. А она стала первопричиной большого количества мемов и поражала своим образом.