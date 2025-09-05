Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько об усилении позиций Украины и его причинах:

Реальные итоги встречи в Париже и последующих телефонных звонков скоро проявятся. Пока эфир наполняется слухами. В такой ситуации всегда полезно сделать шаг назад, чтобы не утратить контекст.

Посмотрим в максимально антинаучной конспирологической форме с домысливанием и манипуляциями.

Если вспомнить минувшую зиму, то рамка диалога в представлении Трампа была такой: друг Владимир выставляет некие условия, они безоговорочно принимаются Киевом, потому что "у Украины нет карт"! Тут и войне конец, миру – мир, и всё такое.

Украина не согласилась на эту чушь.

Очевидно, Путин заявил что-то в духе "Дональд, дай немного времени, я всё решу на земле и дальше договоримся. Чтобы красиво к Пасхе выйти на какую-то остановку, а к 9 мая обозначить победный итог. Только никакого оружия Украине и никаких санкций". Трамп ответил: "ну, послушай. Есть обязательства Байдена, совсем заблокировать их нельзя – некрасиво. Но санкций не будет, новых пакетов тоже, это я могу".

По факту Путин подставил Трампа, потому что на земле ничего не решил. А Трамп произнёс слишком много слов, которые нельзя просто так дезавуировать…

После 9 мая открылась новая страница, дело было примерно так.

Трамп сказал другу Владимиру: ладно, не ной, сходи ещё раз в наступление, а осенью вернёмся к вопросу. Но я не могу сделать вид, что ничего не происходит. Ты же злодей! Поэтому я разблокирую возможность покупать американское оружие для Украины за европейские деньги. А санкций по-прежнему не будет. Только не подведи на этот раз!

В лето россияне входили с масштабными анонсами. Фактический результат оказался настолько несопоставим с ожиданиями, что в конце лета на арену выпустили начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова для "подведения итогов". Жанр, в котором выступал Герасимов, даже сложно определить.

Выглядело это так: товарищ Трамп, произошла чудовищная ошибка, мы всё исправим, у нас обширные планы! Вот карта откуда и куда будет готовиться нападение.

По сути, Путин второй раз обманул Трампа. Теперь к снятию барьеров на оружие замаячила перспектива ужесточения санкций.

В итоге за полгода конфигурация переговорного трека изменилась.

Нам это сложно объективно оценить, потому что мы внутри. Посмотрите на всё глазами специально обученного человека из какого-нибудь Уругвая или "абхазской разведки".

Во-первых, Путин "привёз" себе два гола от США. За снятие каждой опции придётся что-то отдать.

Во-вторых, совершенно в ином тонусе находится Европа.

Но самое главное – это в-третьих.

Можно по-разному относиться к деловым и человеческим качествам лидеров европейских стран. Но их ни в коем случае нельзя заподозрить в наивности. Это опытные и циничные политические животные.

Решились бы указанные лидеры на такое публичное вовлечение, если бы считали дело Украины безоговорочно проигрышным?

Нет.

Они интуитивно чувствуют вибрации успеха, частью которого хотят стать.

Выглядит так, что европейцы прагматично оценивают шансы Украины не как заведомо катастрофические. А почему? А потому, что Украина предъявила некоторые "карты", резко усилившие переговорную позицию. И в отношениях с Путиным, и в отношениях с Трампом.

Что случилось после того, как Путин решил активно наступать летом?

В "переговоры" вступил генерал Василий Малюк. Лето началось с операции "Паутина". СБУ нанесла болезненный удар по российской стратегической авиации. Затем слегка потрясла мост через Керченский пролив.

Уже этих двух "карт" было достаточно для намёка, что без обсуждения условий Украины выстроить процесс не получится. На месте Зеленского я бы присвоил Малюку звание Чрезвычайный и Полномочный Посол. Можно просто – Чрезвычайный.

Дальше – больше. Та же СБУ в рутинном режиме начала дотягиваться до предприятий российского ВПК. Ещё одна "карта".

К концу лета работа Сил обороны Украины по российской территории со стороны начала выглядеть как некое согласованное действие многих участников. Симфония, где у каждого своя партия, но есть элемент дирижирования.

Первым знаковым проявлением "симфонического" подхода стали масштабные проблемы у российской гражданской авиации. Кто-то сначала разведал, затем подавил/перегрузил ПВО, а затем почти на неделю усадил российские самолёты на землю.

Тенденция наглядно продолжилась в августе: полтора десятка успешных ударов по НПЗ плюс другая инфраструктура, детально описал командующий СБС Роберт Бровди.

Все маршруты россияне знают.

Но сделать ничего не могут.

Им приходится выбирать: защищать средствами ПВО/ПРО тушки бонз в Москве и Питере или стратегические объекты? На всё уже не хватает.

Просто откройте ленту за последние дни.

Ночь на 28 августа – ГУР чпокнул радар к С-400 в Крыму.

Ночь с 29 на 30 августа – ССО чпокнули радар к С-300 в Крыму.

А 1 сентября какие-то неизвестные ракеты внезапно прилетели в одну из баз российских пограничников в районе Армянска. Выглядит, будто генеральная репетиция перед чем-то более внушительным. Чтобы посмотреть, как преодолевается РЭБ, как реагирует ПВО и т.д.

3 сентября – 102 бригада ТРО, ГУР и подразделение "Лазарь" 27-й бригады НГУ чпокнули пускозарядную машину С-300 В в Запорожской области. Две недели назад примерно там же была уничтожена ещё одна пусковая…

Одновременно происходит выщипывание российской авиации. В начале августа СБУ организовала "мини-паутину" на аэродроме в Саках. В этой же работе на постоянной основе принимает участие ГУР. Что дополнительно снижает возможности и для перехвата БПЛА, и для противодействия морским дронам, которые используются, в том числе как платформа для малых БПЛА, чтобы атаковать объекты на суше.

Одновременно украинские дроны начали регулировать железнодорожное движение в Крым по "сухопутному коридору".

Не буду перегружать деталями и хронологией, можете глянуть списки уничтоженных и повреждённых средств ПВО/ПРО, РЭБ, РЕР, которые оформили СБУ и ГУР. Всё наглядно.

В частности, выглядит так, что ЦСО "А" СБУ заходит с двух сторон: выпиливает производственные мощности для производства/ремонта редких и дорогостоящих изделий, при этом выпиливает сами изделия. Очень концентрированная "дипломатия".

Успешные удары по элементам ПВО/ПРО не просто создают бреши. Они заставляют россиян отводить эти средства глубже. Что ослабляет прикрытие оккупационных войск. Это ещё не эффект домино, но явное повышение напряжения. Которое одновременно нарастает в тылу из-за частичного выбывания нефтепереработки.

Свежее заявление министра экономразвития РФ Максима Решетникова, что экономика России "охлаждается быстрее, чем ожидалось", сигнализирует независимым наблюдателям: у Кремля не всё по плану.

А это означает, что и договариваться придётся не так, как задумывали в Кремле. Как минимум – на данном этапе.

Это заслуга нашей армии, которая держит фронт. Это заслуга всех, кто работал на усиление переговорной позиции на российской территории, плёл "паутины" и т.д. Это заслуга всех граждан, остающихся опорой Сил обороны.

Если бы не это всё, никаких встреч в Париже в принципе не было бы. Для них не было бы условий. А они есть.

Поэтому охотно верю, что созвон из Франции с Трампом был на повышенных тонах. Президент США невероятно успешен. Он таки сподвиг Европу на более активное участие. Но сразу же возникает обратная сторона – больше нельзя безапелляционно диктовать, надо учитывать пожелания.

Так что записывайте в книжечку ходы наших "переговорщиков", это успокаивает и помогает видеть более объёмную картину. И легче фильтровать то, о чём голосят большевистские газеты.

Источник: Facebook Алексей Копытько