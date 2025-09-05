Путін продовжує марити. Розмріявся про "референдум" в Україні та не тільки

Глава Росії Володимир Путін видав серію чергових абсурдних вимог до України. Зокрема він знову наполягає на проведенні в Україні так званого "референдуму".

Про це Путін заявив в ході на пленарного засідання Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоці у п'ятницю, 5 вересня, повідомляють росЗМІ. Це не єдина нісенітниця щодо України, яку очільник Кремля казав там.

Домовитися з українською стороною буде практично неможливо. Навіть якщо буде політична воля, в чому я сумніваюся, є юридико-технічні труднощі, які полягають у тому, що будь-які домовленості щодо територій мають бути підтверджені відповідно до Конституції України на референдумі, але для цього потрібно скасувати воєнний стан Володимир Путін

Про зустріч с Зеленським

Також глава РФ назвав "неочікуване" місце, де він може наважитися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським — це Москва. Крім того, один з найбільших брехунів сучасності нібито гарантує Зеленському у Москві 100% безпеку.

Про гарантії безпеки для Росії

Також лідер Росії вимагає, щоб РФ також отримала гарантії безпеки (нібито це на неї хтось напав). Путін додав, що з ними поки що "на серйозному рівні" ніхто не обговорював домовленості та гарантії безпеки для України.

Обіцяв виконувати майбутні домовленості з Україною

Людина, яка на постійній основі не виконує власні зобов'язання, пообіцяла дотримуватися домовленостей, яких буде досягнуто. Путін заявив, що Росія нібито повному обсязі дотримуватиметься мирних домовленостей щодо України, коли їх буде досягнуто.

Про Україну у НАТО та іноземні війська на нашій території

Звичайно, не міг лідер Кремля не виконати "постійний номер свого репертуару" про вступ України до НАТО. Без жодної оригінальності Путін знову повторив, що Росію зовсім не влаштовує можливий вступ України до НАТО. Також очільник Кремля пригрозив, що Росія вважатиме "законними цілями" для атак будь-які війська НАТО території України. Путін додав, що "після досягнення миру в Україні потреби у розміщенні там західних військ не буде".

Раніше "Телеграф" розповідав, що зі свіжою порцією абсурдних заяв щодо України 5 вересня виступив також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що врегулювання війни проти України просувається, але говорити про конкретні терміни поки що рано.