Путин назвал "лучшее место" для встречи с Зеленским

Российский диктатор гарантирует безопасность и условия для украинского президента

Президент России Владимир Путин назвал место, где может пройти встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Диктатор считает, что это должна быть Москва, ведь по его "скромному" мнению — это "лучшее место".

Об этом сказал Путин на пресс-конференции. Российский президент считает избыточными требования Украины.

Нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы съездите туда-то на эту встречу. Мне кажется, что это просто чрезмерные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто хочет с нами встретиться, мы готовы. Лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва, заявил Путин

Президент России также говорит, что его страна предоставит Зеленскому и его команде условия и безопасность на встрече.

Мы сказали, что мы готовы к встречам на самом высоком уровне. Слушайте, украинская страна хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно обеспечим условия для работы и безопасность, добавил президент РФ

Что предшествовало

Путин приглашал Зеленского в Москву еще 3 сентября. Он тогда сказал, что президент Украины должен приехать в Москву.

Владимир Зеленский считает, что Россия делает все возможное, чтобы отсрочить встречу с Путиным.

Но пока мы не видим их желания окончания войны. А из встречи такого уровня, я считаю, взрослые лидеры должны исходить с каким-либо результатом. Желательно — окончание войны, добавил Зеленский

В то же время он отметил, что если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на отказ Зеленского. Он говорит, что президент России пригласил президента Украины в Москву "не капитулировать", а якобы поговорить. Также он отметил, что в урегулировании полномасштабной войны в Украине "виден свет в конце тоннеля". Однако сроки завершения боевых действий "нельзя загадывать", по его словам.