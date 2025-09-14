Пятерку рейтинга самых богатых городов возглавляют города США, Европы и Азии

Во время торжественного выступления по случаю Дня города Москва Владимир Путин заявил, что столица России занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик. Он подчеркнул, что город "уверенно держит курс в будущее и закладывает основу успехов на десятилетия вперед".

Однако журналисты сразу же обратили внимание: слова российского президента не соответствуют действительности. Об этом пишет "Крымский ветер".

В своей речи Путин пытался подчеркнуть экономическую "мощность" Москвы, называя ее глобальным центром развития. Но факты показывают совсем другую картину.

Согласно международным рейтингам "Самые богатые города мира-2024", Москва находится лишь на 17-м месте. Впереди оказались как мегаполисы, так и азиатские центры. Рейтинг возглавляет Токио, десятилетиями считающийся лидером мировой экономики. Далее следуют Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Лондон и Сеул замыкают пятерку самых богатых городов. На этом фоне Москва выглядит довольно скромно, несмотря на все попытки Кремля создать картинку "глобальной суперэкономики".

Обошел российскую столицу и Сингапур, занявший 16 строчку в этом перечне.

Рейтинг "Самые богатые города мира-2024"

"Зато в соревновании по мании величия сам Путин беспрекословно занимает первое место", — резюмировали журналисты.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что глава Кремля в июле предстал перед публикой с показательной речью, пытаясь убедить, что народ массово поддерживает его войну против Украины. В своем заявлении он похвастался, что якобы простые россияне собрали на нужды армии уже "54 миллиарда рублей".

Впрочем, на днях раньше 30 июня российские пропагандисты рассказывали совсем другие данные: в рамках той же программы было собрано примерно вдвое меньше средств. Выходит, что Путин просто решил украсить реальность, чтобы создать иллюзию "поддержки".