Фото Путина на медведе рассмешило сеть: что с ним не так

Комическая иллюстрация Путина появилась в Google

В Google Картах воспроизвели резиденцию президента России Владимира Путина в Сочи с помощью искусственного интеллекта. Они изобразили главу Кремля, сидящего на медведе. Интересно, что свою резиденцию в Валдае Путин превратил в крепость.

Необычную иллюстрацию резиденции Путина "Бочаров ручей" загрузил в Google пользователь с никнеймом William B. Hardigan, говорится в российских медиа. Он сделал это в октябре 2024 года. Пользователь сети создал сатирическое изображение Путина, которым, вероятно, хотел высмеять главу России.

Иллюстрация резиденции Путина в Сочи в Google Картах, скриншот с сервиса

Автор дополнил картинкой свой шутливый отзыв на английском языке о том, что владелец резиденции ездит в город за газетой The KGB Daily. Известно, что глава Кремля в течение 16 лет служил офицером внешней разведки КГБ (Комитета государственной безопасности), который был карательным органом в Советском Союзе.

Судя по всему, он каждый день ездит в город на медведе за газетой (The KGB Daily), вот фотография, которая доказывает, что я не лгу. William B. Hardigan

Резиденция "Бочаров ручей" в Google Картах, скриншот с сервиса

Это единственное изображение резиденции Путина в Google Картах. Интересно, что раньше глава Кремля часто бывал в Сочи. Однако после того, как украинские беспилотники начали появляться над городом, российский президент редко туда прилетает.

