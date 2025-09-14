Росія знову "друга" у світі? Путін зганьбився промовою в Москві (відео)

П'ятірку цього рейтингу очолюють міста США, Європи та Азії

Під час урочистого виступу з нагоди Дня міста Москва Володимир Путін заявив, що столиця Росії нібито посідає друге місце у світі серед найбільших міських економік. Він підкреслив, що місто "впевнено тримає курс у майбутнє та закладає основу для успіхів на десятиліття вперед".

Однак журналісти одразу ж звернули увагу: слова російського президента не відповідають дійсності. Про це пише "Кримський вітер".

У своїй промові Путін намагався підкреслити економічну "могутність" Москви, називаючи її глобальним центром розвитку. Та факти показують зовсім іншу картину.

Згідно з міжнародними рейтингами "Найбагатші міста світу-2024", Москва перебуває лише на 17-му місці. Попереду опинилися як мегаполіси, так і азійські центри. Рейтинг очолює Токіо, який десятиліттями вважається лідером світової економіки. Далі йдуть Нью-Йорк і Лос-Анджелес. Лондон і Сеул замикають п'ятірку найбагатших міст. На цьому тлі Москва виглядає доволі скромно, попри всі спроби Кремля створити картинку "глобальної суперекономіки".

Обійшов російську столицю й Сінгапур, який посів 16 сходинку в цьому переліку.

Рейтинг "Найбагатші міста світу-2024"

"Зате в змаганні з манії величі сам Путін беззаперечно посідає перше місце", — резюмували журналісти.

Нагадаємо: "Телеграф" повідомляв, що очільник Кремля в липні з'явився перед публікою з показовою промовою, намагаючись переконати, що народ масово підтримує його війну проти України. У своїй заяві він похвалився, що нібито прості росіяни зібрали на потреби армії вже "54 мільярди рублів".

Втім, днями раніше 30 червня російські пропагандисти розповідали зовсім інші дані: у рамках тієї ж програми було зібрано приблизно вдвічі менше коштів. Виходить, що Путін просто вирішив прикрасити реальність, аби створити ілюзію "підтримки".