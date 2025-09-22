Путин готовит важное заявление и собирает чиновников: когда и во сколько

Тема оперативного совещания Совбеза РФ не разглашается.

В России в понедельник 22 сентября пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Президент РФ Владимир Путин на совещании должен сделать "ряд важных заявлений".

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ожидается, что заявления будут сделаны после 14:30 Путиным для прессы (время московское, на данный момент совпадает с Киевом). После этого он проведет ряд закрытых встреч. Деталей Песков не сообщил.

Отметим, что оперативное заседание Совбеза РФ совпадает по дате с экстренным заседанием Совета безопасности ООН. Оно будет посвящено залету российского истребителя МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Напомним, в РФ назвали подобные сообщения "безосновательными и направленными на нагнетание напряженности". МИД Эстонии при это вручил ноту протеста российскому послу. Среди событий, которые могут обговариваться на заседании Совбеза РФ — взрывы в оккупированном Крыму. Там произошло ЧП в санатории "Форос", который называют неофициальной "базой ФСБ".

Ранее "Телеграф" сообщал про то, что 21 сентября в Крыму были уничтожены два самолета-амфибии. ГУР поразило эти агрегаты, предназначенные для охоты за подводными лодками и водными дронами.