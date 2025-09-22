Укр

Там бывали Путин, Янукович и элита СССР. Что известно о Форосе в Крыму и пораженном там санатории (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
698
В "Форосе" мог отдыхать Путин Новость обновлена 22 сентября 2025, 12:20
В "Форосе" мог отдыхать Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Форос – исторический курорт на Южном побережье Крыма. Здесь отдыхали Горбачев, Янукович, Гагарин и Путин.

В ночь на 22 сентября в оккупированном Крыму раздавались взрывы — и не где угодно, а на территории санатория "Форос" — элитного места отдыха оккупантов близ Ялты. Это место известно партийным элитам еще со времен СССР, рядом находятся так называемые "государственные дачи", где в разное время жили Михаил Горбачев, Виктор Янукович и даже российский президент Владимир Путин. Сообщается, что взрывы в Форосе не прошли бесследно — есть жертвы и пострадавшие.

По некоторым данным, 21 сентября ресторан был закрыт на спецобслуживание. Говорят, что там мог быть предатель Украины, экс глава Херсона Владимир Сальдо.

После прилета по санаторию Форос
После прилета по санаторию "Форос"

Что это за место — Форос и почему там так часто отдыхали "элиты" со времен СССР

За более чем 40 километров до Ялты расположился поселок Форос. Греческое поселение существовало здесь еще с античных времен. Рядом с ним расположена южная точка оккупированного полуострова Крым. В конце XIX века Форос принадлежал московскому купцу и чайному промышленнику Александру Кузнецову. Он превратил поселок в образцовое имение, заложил парк, построил дворцовый ансамбль и храм на Красной скале. Позже здесь развивалось виноградарство, открыли курорты и т.д.

От места отдыха для Гагарина до дачи Януковича

Основное здание санатория "Форос" было построено еще в 1986 году по заказу Управления по делам ЦК КПСС, хотя санаторий здесь находился с 1945 года. Отдыхали здесь не простые люди — артисты Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Лия Ахеджакова, космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, композитор Сергей Рахманинов и многие другие. После оккупации Крыма санаторий отремонтировали, первым его за "копейки" приобрела федерация профсоюзов Татарстана. На сейчас конечный владелец неизвестен.

Главный корпус санатория Форос в 2011 году
Главный корпус "Фороса" в 2011 году

За ним закрепилось неофициальное название "санаторий ФСБ". Говорят, что и российский президент Владимир Путин был гостем санатория, хотя это не подтверждается. Однако заходить "на кофе" он точно мог, ведь рядом находится одна из известных резиденций российского "вождя".

Государственные дачи в Форосе – Горбачев, Кучма, Янукович и Путин. Кого там только не было?

Между Форосом и Ялтой расположились государственные дачи. Самая известная из них — госдача 11 "Заря" более известна, чем дача Горбачева. В августе 1991 года именно здесь тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева фактически изолировали — он узнал о путче уже в своей резиденции на Красной скале. Из-за этого за ней закрепилась дурная слава, однако это не помешало полюбить это "невзрачное имение" Леониду Кучме. Дача действительно не самая помпезная — трехэтажный особняк с пентхаусом, теннисным кортом, кинозалом, бильярдной, сауной, вертолетной площадкой в окружении гор.

Здесь бывали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, в 2012 году Виктор Янукович праздновал свой день рождения. Для него выступали Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова. До этого здесь он встречал Путина. Перед полномасштабным вторжением дачу приводили в порядок — затеяли масштабный ремонт на миллионы. Когда дача надоедала – Янукович использовал санаторий "Форос" для неофициальных встреч.

Бывшая дача Януковича в Форосе
Бывшая дача Януковича в Форосе
Владимир Путин на госдаче Заря
Владимир Путин на госдаче "Заря"

Госдача 9 тоже часто принимала украинских президентов, известна она 25-метровым бассейном с морской водой и подогревом. Во время президентства Леонида Кучмы именно на этой даче неоднократно отдыхал Владимир Путин. Госдача 8 в свое время в 2008 году предоставлялась Виктором Ющенко для семьи тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Госдачи между Форосом и Ялтой
Госдачи между Форосом и Ялтой

"Центр журналистских расследований" еще в 2013 году писал, что Форос занимает первое место на Южном побережье Крыма по количеству облюбовавших этот курорт политиков и олигархов. Наряду с госдачами, резиденцией и правительственными санаториями, где на средства налогоплательщиков отдыхают чиновники, почти все уцелевшие пляжные зоны разделили между собой структуры российского миллиардера Александра Лебедева, украинских олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Григоришина. Свою долю имели и сыновья президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы — они арендуют в Форосе оздоровительный комплекс на месте бывшей дачи Максима Горького. После оккупации дачи и территорию вокруг активно скупали именно члены Татарстанского аппарата и не только.

Дача Тессели, Форос
Корпус дачи "Тессели", между "Форосом" и "Зарей"

Проект "Крым. Реалии" сообщал, что у Путина резиденция в Крыму именно в поселок Олива, между Форосом и Ялтой — занял две дачи, где построили огромный забор. Теннисные корты заменили татами и построили ледовый дворец. В близлежащие горы туристов не пускают.

Крымская дача Путина, Олива
Крымская дача Путина
Дача Путина в Крыму
Бывшие госдачи обнесли шестиметровым забором

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Алтайском крае огонь уничтожил часть дачи Путина. Это не единственная крупная резиденция российского президента. Более известен дворец Путина в Геленджике, где у него есть собственная церковь и казино.

Теги:
#Виктор Янукович #Владимир Путин #Форос #Санаторий Форос #Фороский парк