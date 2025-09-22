Там бывали Путин, Янукович и элита СССР. Что известно о Форосе в Крыму и пораженном там санатории (фото, видео)

Форос – исторический курорт на Южном побережье Крыма. Здесь отдыхали Горбачев, Янукович, Гагарин и Путин.

В ночь на 22 сентября в оккупированном Крыму раздавались взрывы — и не где угодно, а на территории санатория "Форос" — элитного места отдыха оккупантов близ Ялты. Это место известно партийным элитам еще со времен СССР, рядом находятся так называемые "государственные дачи", где в разное время жили Михаил Горбачев, Виктор Янукович и даже российский президент Владимир Путин. Сообщается, что взрывы в Форосе не прошли бесследно — есть жертвы и пострадавшие.

По некоторым данным, 21 сентября ресторан был закрыт на спецобслуживание. Говорят, что там мог быть предатель Украины, экс глава Херсона Владимир Сальдо.

После прилета по санаторию "Форос"

Что это за место — Форос и почему там так часто отдыхали "элиты" со времен СССР

За более чем 40 километров до Ялты расположился поселок Форос. Греческое поселение существовало здесь еще с античных времен. Рядом с ним расположена южная точка оккупированного полуострова Крым. В конце XIX века Форос принадлежал московскому купцу и чайному промышленнику Александру Кузнецову. Он превратил поселок в образцовое имение, заложил парк, построил дворцовый ансамбль и храм на Красной скале. Позже здесь развивалось виноградарство, открыли курорты и т.д.

От места отдыха для Гагарина до дачи Януковича

Основное здание санатория "Форос" было построено еще в 1986 году по заказу Управления по делам ЦК КПСС, хотя санаторий здесь находился с 1945 года. Отдыхали здесь не простые люди — артисты Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Лия Ахеджакова, космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, композитор Сергей Рахманинов и многие другие. После оккупации Крыма санаторий отремонтировали, первым его за "копейки" приобрела федерация профсоюзов Татарстана. На сейчас конечный владелец неизвестен.

Главный корпус "Фороса" в 2011 году

За ним закрепилось неофициальное название "санаторий ФСБ". Говорят, что и российский президент Владимир Путин был гостем санатория, хотя это не подтверждается. Однако заходить "на кофе" он точно мог, ведь рядом находится одна из известных резиденций российского "вождя".

Государственные дачи в Форосе – Горбачев, Кучма, Янукович и Путин. Кого там только не было?

Между Форосом и Ялтой расположились государственные дачи. Самая известная из них — госдача 11 "Заря" более известна, чем дача Горбачева. В августе 1991 года именно здесь тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева фактически изолировали — он узнал о путче уже в своей резиденции на Красной скале. Из-за этого за ней закрепилась дурная слава, однако это не помешало полюбить это "невзрачное имение" Леониду Кучме. Дача действительно не самая помпезная — трехэтажный особняк с пентхаусом, теннисным кортом, кинозалом, бильярдной, сауной, вертолетной площадкой в окружении гор.

Здесь бывали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, в 2012 году Виктор Янукович праздновал свой день рождения. Для него выступали Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова. До этого здесь он встречал Путина. Перед полномасштабным вторжением дачу приводили в порядок — затеяли масштабный ремонт на миллионы. Когда дача надоедала – Янукович использовал санаторий "Форос" для неофициальных встреч.

Бывшая дача Януковича в Форосе

Владимир Путин на госдаче "Заря"

Госдача 9 тоже часто принимала украинских президентов, известна она 25-метровым бассейном с морской водой и подогревом. Во время президентства Леонида Кучмы именно на этой даче неоднократно отдыхал Владимир Путин. Госдача 8 в свое время в 2008 году предоставлялась Виктором Ющенко для семьи тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Госдачи между Форосом и Ялтой

"Центр журналистских расследований" еще в 2013 году писал, что Форос занимает первое место на Южном побережье Крыма по количеству облюбовавших этот курорт политиков и олигархов. Наряду с госдачами, резиденцией и правительственными санаториями, где на средства налогоплательщиков отдыхают чиновники, почти все уцелевшие пляжные зоны разделили между собой структуры российского миллиардера Александра Лебедева, украинских олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Григоришина. Свою долю имели и сыновья президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы — они арендуют в Форосе оздоровительный комплекс на месте бывшей дачи Максима Горького. После оккупации дачи и территорию вокруг активно скупали именно члены Татарстанского аппарата и не только.

Корпус дачи "Тессели", между "Форосом" и "Зарей"

Проект "Крым. Реалии" сообщал, что у Путина резиденция в Крыму именно в поселок Олива, между Форосом и Ялтой — занял две дачи, где построили огромный забор. Теннисные корты заменили татами и построили ледовый дворец. В близлежащие горы туристов не пускают.

Крымская дача Путина

Бывшие госдачи обнесли шестиметровым забором

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Алтайском крае огонь уничтожил часть дачи Путина. Это не единственная крупная резиденция российского президента. Более известен дворец Путина в Геленджике, где у него есть собственная церковь и казино.