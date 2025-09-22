Со стороны Кремля и Путина вообще не наблюдается готовности к миру

Россию необходимо принудить к мирным переговорам и полному прекращению боевых действий в Украине. Для этого следует усилить санкционное давление на кремлевский режим и найти другие инструменты, чтобы заставить Кремль вернуться к мирным переговорам.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS News. Он выразил уверенность в необходимости усиления санкционного давления на Россию, чтобы принудить ее к переговорам.

"Мы должны усилить санкции против России, но вместе с тем найти способ оказывать точечное давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться за стол переговоров", – пояснил президент Франции.

Макрон отметил, что верит в стремление президента США Дональда Трампа к миру в Украине, примером чего может служить саммит на Аляске. Однако со стороны Кремля и российского правителя Владимира Путина вообще не наблюдается готовности к полноценному переговорному мирному процессу. Каждая попытка дать шанс дипломатии и предложить переговоры выливалась в эскалацию со стороны России.

"Должен признать, что нет четкой готовности Путина искренне участвовать в таком процессе. Потому что когда мы работали по дипломатическому пути, пытаясь организовать двусторонние, трехсторонние или четырехсторонние саммиты, россияне лишь усиливали атаки на Донбассе, но не только там – они усиливали провокации с одной стороны и атаки на Киев с другой" Президент Франции Эммануэль Макрон

Отметим, по данным СМИ, российский правитель Владимир Путин решил, что лучший способ заставить Украину на переговоры на условиях Москвы – это устроить эскалацию войны. Именно поэтому РФ усилила атаки и удары по энергетической сети и инфраструктуре. Более того, запугивания президента США Дональда Трампа сработали в другую сторону — после проведения встречи на Аляске Путин "увидел позицию" главы Белого дома. В Кремле убеждены, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в войну.