Путин встретил Лукашенко черной и красной икрой: что еще было на столе (фото)

Диктаторы обеих стран провели официальную встречу в Москве

В пятницу, 26 сентября, российский президент Владимир Путин принял у себя в Кремле самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Оба диктатора, которые пугают весь мир ядерным оружием, вместе угощались во время рабочего завтрака.

Что стоит знать:

Путин и Лукашенко провели рабочий завтрак в Кремле 26 сентября

Фото встречи опубликовал белорусский пропагандистский канал "Пул первого"

На столе были икра, рыба, сыры, мясная нарезка, выпечка, фрукты и сок

Беларусский пропагандистский Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал фото, на котором Путин и Лукашенко, напротив друг друга, сидят за одним столом, устланном белой скатертью. На снимке сложно рассмотреть, какие блюда были поданы президентам. "Телеграф" обратился к ИИ, чтобы выяснить то, что, вероятно, ели диктаторы России и Беларуси.

Чем питались Путин и Лукашенко: мнение ИИ

На фото видно, что стол сервирован для рабочего завтрака с разнообразными закусками и напитками. В центре — большая композиция из белых цветов. Похоже на типичный дипломатический завтрак с элементами русской/белорусской кухни.

Вот что можно разобрать на блюдах и тарелках (хотя снимок сделан сбоку и не все детали идеально четкие):

Икра : чёрная и красная в маленьких мисках.

: чёрная и красная в маленьких мисках. Рыба : нарезанный копчёный лосось или семга.

: нарезанный копчёный лосось или семга. Сыры : несколько видов нарезанных сыров (жёлтые и белые).

: несколько видов нарезанных сыров (жёлтые и белые). Мясная нарезка : колбаса, ветчина или прошутто в рулетиках.

: колбаса, ветчина или прошутто в рулетиках. Масло : порционные кусочки.

: порционные кусочки. Варенье или джем : в маленьких баночках.

: в маленьких баночках. Хлеб и выпечка : булочки, возможно круассаны или пирожные.

: булочки, возможно круассаны или пирожные. Фрукты : виноград, ягоды (клубника или малина).

: виноград, ягоды (клубника или малина). Напитки: стаканы с оранжевым соком (вероятно, апельсиновым), бутылки с водой, чашки для чая или кофе.

Ранее пресс-служба Лукашенко показала, что белорус готовил Путину в подарок. Он велел нарисовать на сыре Кремль.