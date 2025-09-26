Укр

Путин встретил Лукашенко черной и красной икрой: что еще было на столе (фото)

Татьяна Кармазина
Путин устроил Лукашенко рабочий завтрак Новость обновлена 26 сентября 2025, 16:43
Путин устроил Лукашенко рабочий завтрак. Фото ИИ "Телеграф"/Getty Images

Диктаторы обеих стран провели официальную встречу в Москве

В пятницу, 26 сентября, российский президент Владимир Путин принял у себя в Кремле самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Оба диктатора, которые пугают весь мир ядерным оружием, вместе угощались во время рабочего завтрака.

Что стоит знать:

  • Путин и Лукашенко провели рабочий завтрак в Кремле 26 сентября
  • Фото встречи опубликовал белорусский пропагандистский канал "Пул первого"
  • На столе были икра, рыба, сыры, мясная нарезка, выпечка, фрукты и сок

Беларусский пропагандистский Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал фото, на котором Путин и Лукашенко, напротив друг друга, сидят за одним столом, устланном белой скатертью. На снимке сложно рассмотреть, какие блюда были поданы президентам. "Телеграф" обратился к ИИ, чтобы выяснить то, что, вероятно, ели диктаторы России и Беларуси.

Чем питались Путин и Лукашенко: мнение ИИ

На фото видно, что стол сервирован для рабочего завтрака с разнообразными закусками и напитками. В центре — большая композиция из белых цветов. Похоже на типичный дипломатический завтрак с элементами русской/белорусской кухни.

лукашенко путин

Вот что можно разобрать на блюдах и тарелках (хотя снимок сделан сбоку и не все детали идеально четкие):

  • Икра: чёрная и красная в маленьких мисках.
  • Рыба: нарезанный копчёный лосось или семга.
  • Сыры: несколько видов нарезанных сыров (жёлтые и белые).
  • Мясная нарезка: колбаса, ветчина или прошутто в рулетиках.
  • Масло: порционные кусочки.
  • Варенье или джем: в маленьких баночках.
  • Хлеб и выпечка: булочки, возможно круассаны или пирожные.
  • Фрукты: виноград, ягоды (клубника или малина).
  • Напитки: стаканы с оранжевым соком (вероятно, апельсиновым), бутылки с водой, чашки для чая или кофе.

Ранее пресс-служба Лукашенко показала, что белорус готовил Путину в подарок. Он велел нарисовать на сыре Кремль.

