Путин встретил Лукашенко черной и красной икрой: что еще было на столе (фото)
Диктаторы обеих стран провели официальную встречу в Москве
В пятницу, 26 сентября, российский президент Владимир Путин принял у себя в Кремле самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Оба диктатора, которые пугают весь мир ядерным оружием, вместе угощались во время рабочего завтрака.
Что стоит знать:
- Путин и Лукашенко провели рабочий завтрак в Кремле 26 сентября
- Фото встречи опубликовал белорусский пропагандистский канал "Пул первого"
- На столе были икра, рыба, сыры, мясная нарезка, выпечка, фрукты и сок
Беларусский пропагандистский Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал фото, на котором Путин и Лукашенко, напротив друг друга, сидят за одним столом, устланном белой скатертью. На снимке сложно рассмотреть, какие блюда были поданы президентам. "Телеграф" обратился к ИИ, чтобы выяснить то, что, вероятно, ели диктаторы России и Беларуси.
Чем питались Путин и Лукашенко: мнение ИИ
На фото видно, что стол сервирован для рабочего завтрака с разнообразными закусками и напитками. В центре — большая композиция из белых цветов. Похоже на типичный дипломатический завтрак с элементами русской/белорусской кухни.
Вот что можно разобрать на блюдах и тарелках (хотя снимок сделан сбоку и не все детали идеально четкие):
- Икра: чёрная и красная в маленьких мисках.
- Рыба: нарезанный копчёный лосось или семга.
- Сыры: несколько видов нарезанных сыров (жёлтые и белые).
- Мясная нарезка: колбаса, ветчина или прошутто в рулетиках.
- Масло: порционные кусочки.
- Варенье или джем: в маленьких баночках.
- Хлеб и выпечка: булочки, возможно круассаны или пирожные.
- Фрукты: виноград, ягоды (клубника или малина).
- Напитки: стаканы с оранжевым соком (вероятно, апельсиновым), бутылки с водой, чашки для чая или кофе.
Ранее пресс-служба Лукашенко показала, что белорус готовил Путину в подарок. Он велел нарисовать на сыре Кремль.