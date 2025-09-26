Путін зустрів Лукашенка чорною і червоною ікрою: що ще було на столі (фото)

Диктатори обох країн провели офіційну зустріч у Москві

У п’ятницю, 26 вересня, російський президент Володимир Путін прийняв у себе у Кремлі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обидва диктатори, які лякають увесь світ ядерною зброєю, разом пригощалися під час робочого сніданку.

Що варто знати:

Путін та Лукашенко провели робочий сніданок у Кремлі 26 вересня

Фото зустрічі опублікував білоруський пропагандистський канал "Пул першого"

На столі були ікра, риба, сири, м’ясна нарізка, випічка, фрукти та сік

Білоруський пропагандистський Телеграм-канал "Пул першого" опублікував фото, на якому Путін та Лукашенко, навпроти один одного, сидять за одним столом, вистеленим білою скатертиною. На знімку складно розглянути, які страви подали президентам. "Телеграф" звернувся до ШІ, щоб з’ясувати те, що, ймовірно, їли диктатори Росії та Білорусі.

Чим харчувалися Путін та Лукашенко: думка ШІ

На фото видно, що стіл сервірований для робочого сніданку з різноманітними закусками та напоями. У центрі велика композиція з білих квітів. Схоже на типовий дипломатичний сніданок з елементами російської/білоруської кухні.

Ось що можна розібрати на стравах та тарілках (хоча знімок зроблений збоку і не всі деталі ідеально чіткі):

Ікра : чорна та червона в маленьких мисках.

: чорна та червона в маленьких мисках. Риба : нарізаний копчений лосось або сьомга.

: нарізаний копчений лосось або сьомга. Сири : кілька видів нарізаних сирів (жовті та білі).

: кілька видів нарізаних сирів (жовті та білі). М’ясна нарізка : ковбаса, шинка або прошуто в рулетиках.

: ковбаса, шинка або прошуто в рулетиках. Масло : порційні шматочки.

: порційні шматочки. Варення або джем : у маленьких баночках.

: у маленьких баночках. Хліб та випічка : булочки, можливо круасани або тістечка.

: булочки, можливо круасани або тістечка. Фрукти : виноград, ягоди (полуниця або малина).

: виноград, ягоди (полуниця або малина). Напої: склянки з помаранчевим соком (ймовірно апельсиновим), пляшки з водою, чашки для чаю або кави.

Раніше пресслужба Лукашенка показала, що білорус готував Путіну у подарунок. Він наказав намалювати на сирі Кремль.