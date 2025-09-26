"Теперь смеемся мы": в сети вспомнили нелепые посты Симоньян и ее мужа об Украине и начале войны

Тигран Кеосаян с начала года находился в коме и имел проблемы со здоровьем

Смерть мужа российской пропагандистки Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна продолжает веселить сеть. Ведь сейчас вспоминают посты умершего и его жены по отношению к Украине и США.

В сети вспомнили одно из довольно скандальных и провокационных сообщений пропагандистки Симоньян. В нем она вспомнила 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Тогда, по ее словам, ни она, ни муж не могли поверить своим глазам. Но друзья посоветовали "открыть шампанское", чтобы отпраздновать это событие.

Пользователи в сети уже шутят, что шампанское наконец-то ударило как следует Кеосаяну. Также многие спрашивали, когда Симоньян пойдет к мужу, чтобы отпраздновал что-то вместе.

Еще одним сообщением, которое в сети упомянули, был пост Кеосаяна, в котором он высмеивал бывшего президента США Джо Байдена. Муж пропагандистки написал, что было бы спешно, если бы Байден умер после дебатов с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Но 46-й президент США жив, а вот Кеосаян – нет.

В сети также отметили этот юмор и написали: "Байден-Тигран 0:1". Было в комментариях немало мемов с пафосным Байденом и соответствующих шуток.

Что предшествовало

Тиргарн Кеосаян в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. Было известно о его давних проблемах с сердцем. Он активно поддерживал политику Кремля, в частности, в отношении Украины. За участие в пропаганде войны попал под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран. Был женат на Маргарите Симоньян, главреде российского государственного телеканала RT.

Тиргарн Кеосаян

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали немало мемов о смерти мужа пропагандистки Симоньян.