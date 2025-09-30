"Оторванный от реальности". Что Трамп говорит о Путине и войне России с Украиной

Кремль пытался убедить Белый дом, что он медведь, а не бумажный тигр

Посол США при НАТО Мэттью Витакер подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп сильно разочарован главой России Владимиром Путиным. Ведь Кремль проявил себя как сторона, не желающая мира и окончания войны.

Что нужно знать:

Трамп разочарован Путиным и понимает, что Россия не хочет мира

Кремль на деле не медведь, а бумажный тигр

Украина получает современное оружие, чтобы противостоять России

Как отметил Витакер на форуме в Брюсселе, где присутствовал корреспондент "Телеграфа", президент Трамп очень четко заявил, что он разочарован Путиным, который мог бы закончить войну в Украине, если бы захотел, но продолжает воевать.

"Президент Трамп пришел к выводу: с двух сторон именно россияне менее готовы к переговорам и разрешению конфликта, чем украинцы, которые, кажется, готовы на многое ради мира", — говорит Витакер.

К тому же глава Белого дома видит реальность поля боя: Россия продолжает терять около тысячи солдат каждый день. То есть за четыре года Россия потеряла около миллиона солдат на фронте за менее 20% украинской территории.

При этом Витакер добавляет, что Россия могла дойти до границы Польши по территории Украины, но не смогла. Посол говорит, что россияне даже не способны двигаться так быстро, как улитка.

"И тогда однажды Россия пыталась убедить нас, что они — медведь, а не бумажный тигр. Президент Трамп называет их "бумажным тигром", а они потратили день, доказывая, что на самом деле они медведь. И знаете, я думаю, что медведь, пожалуй, добрался бы от границы до Польши за несколько дней", — сказал посол.

Однако США видят, что у россиян есть большой отрыв от реальности их военных "успехов" на поле боя, и, вероятнее всего, это связано с тем, что генералы и военные лидеры не предоставляют Владимиру Путину в Кремле правдивую информацию. Но в любом случае в США настаивают, что война должна закончиться.

"Президент Трамп очень четко и трезво говорит о том, что эта война должна завершиться. Это абсолютно бессмысленная война. Она не имеет никакого смысла и не должна продолжаться на поле боя, ее нужно прекратить. Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, которая, по моему мнению, ключевая: президент Трамп сделал доступным лучшее в мире оружие, американские вооружения, боеприпасы, чтобы продавать нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, а уже они передают это Украине. Эти продажи должны и дальше идти быстрыми темпами", — резюмировал Витакер.

