В России убеждены, что Запад "использует" опасный вирус, чтобы убивать людей. Более того, это часть большого "ЛГБТ-заговора". При этом Россия продолжает "работу" над поиском "вечной жизни" для главы Кремля Владимира Путина.

Ученый и друг Путина наговорил чепухи о "заговоре Запада"

Как на политику Кремля влияет западный "вирус"

Поиск средств против старения в России в самом разгаре

Как пишет The Times, на форуме школьных учителей российский ученый и близкий друг главы России Владимир Путина Михаил Ковальчук сделал несколько абсурдных заявлений. По его словам, Запад планирует "сократить часть населения", для этого якобы "используют вирус".

Ковальчук, президент Курчатовского института, рассказал, что на политику Кремля влияет "этот заговор". В России уверены, что "западные страны планируют запустить смертельный вирус", чтобы сократить количество людей на Земле. Более того, там еще говорят о распространении ЛГБТ идеологии и чайлдфри как один из способов снижения рождаемости.

Именно поэтому, по словам друга Путина, РФ необходимо защищаться от подобных "западных сговоров". На форуме он подчеркнул учителям, что единственные друзья их страны – "армия и флот". При этом политика Кремля по Западу опирается именно на эти страхи и басни.

В прошлом году Ковальчук поручил российским ученым ускорить исследования в области средств против старения. Сюда вошла даже 3D-биопечать — новая технология, которая, как надеются ученые, позволит врачам "печатать" органы и ткани. Кроме того, идут исследования и в генетике. Ведь глава России Владимир Путин неоднократно говорил о возможности достижения бессмертия.

