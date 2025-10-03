Испугался? Путин заныл об "эскалации" из-за возможных поставок Tomahawk Украине

Путин признал, что возможное применение ракет по России нанесет ей большой вред

Российский правитель Владимир Путин впервые прокомментировал возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.

Что нужно знать:

Путину пришлось признать, что Россия терпит большой ущерб от Tomahawk

Кремлевский правитель повторяет успокаивающую мантру о "не изменят ситуацию на поле боя"

Путин решился угрожать США эскалацией

Во время выступления на Валдайском клубе Путин заявил, что американские ракеты Tomahawk — это "не современное, но мощное оружие". При этом он признал, что возможное применение ракет по России нанесет ей большой вред, но сразу же начал заявлять, что российская противовоздушная оборона (не способная сбивать дроны) якобы сможет "сбивать" американское вооружение.

"Могут "Томагавки" нанести нам вред? Могут. Но мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", — заявил он.

Путин также повторил успокаивающую мантру о том, что поставки Украины Tomahawk якобы "не изменят ситуацию на поле боя". При этом он даже осмелился угрожать США эскалацией: по словам кремлевского правителя, поставка ракет будет якобы означать "совершенно качественно новый этап эскалации" с США и "очень повредит отношениям". Также российский правитель придумал неких "американских военнослужащих", которые будут запускать ракеты.

"Нанесет ли это удар нашим отношениям с США, в которых наметился свет в конце тоннеля? Конечно. Ну как же. Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно", – посетовал Путин.

Передача Tomahawk Украине: что известно

По данным СМИ, на закрытой встрече на полях Генассамблеи ООН 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Украина считает эти ракеты фактором, который может серьезно изменить ход войны. Сам Зеленский, кстати, во время общения с прессой не ответил прямо просила ли Украина у США Tomahawk. Но запрос на дальнобойное оружие подтвердил, подчеркнув, что Киев наносит ответные удары, а не просто атакует РФ.

При этом уже известно, что Украина может получить от США еще новую крылатую ракету Barracuda и важные разведывательные данные. Последствия такой передачи могут изменить подход к поражению энергетических и промышленных целей в глубине России. Кстати, в СМИ пишут, что поставки Tomahawk якобы "маловероятны": в США, мол, "не видят целесообразности" в передаче этих ракет.

