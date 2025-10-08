Не може навіть нормально посміхатися: як змінилася зовнішність путіністки Матвієнко
Валентина Матвієнко стверджує, що її зовнішність — це результат занять спортом
Валентина Матвієнко — багаторічна російська чиновниця, чинна голова Ради Федерації РФ і соратниця Путіна. Її політична кар’єра триває вже кілька десятиліть, але увага завжди була прикута до її зовнішності. У мережі активно обговорюють її можливі пластичні втручання, які вона, звичайно ж, заперечує, однак у молодості риси її обличчя були дещо іншими.
Що потрібно знати
- Валентина Матвієнко народилася в Україні, але ще в молодості почала будувати кар'єру в РФ
- У мережі активно обговорюють можливі численні пластичні операції чиновниці, хоча вона сама їх категорично заперечує
- Зовнішній вигляд Матвієнко свідчать про втручання, що стало предметом жартів і мемів
Як виглядала путіністка Матвієнко в молодості
Родом Валентина із Шепетівки, що на Хмельниччині. Навчалася Матвієнко у медичному училищі в Черкасах, а потім — Ленінградське училище. Потім вона пройшла аспірантуру і займалася адміністративно-партійною роботою: у комсомольських структурах, потім у партійній і державній системі.
Матвієнко активно просувалася кар’єрно у Радянському Союзі і потім у Росії. Спочатку стала губернатором Санкт-Петербурга, потім — главою Ради Федерації РФ. А починала майбутня путіністка з роботи в райкомі комсомолу.
Що відомо про пластичні операції Валентини Матвієнко
Сама політична діячка повністю заперечує "закиди" про будь-які зміни у зовнішності за допомогою пластичної хірургії. Валентина стверджує, що має такий вигляд через активні заняття спортом. Однак лікарі кажуть зворотне. Вони відзначають, що пластика була зроблена, що помітно по "натягнутій" шкірі.
І хоч про втручання вона не говорить, "оновлений" вигляд Матвієнко давно став предметом жартів і мемів у соцмережах. Обличчя російської чиновниці виглядає неприродньо — шкіра рівна, гладенька, без жодної зморшки, що неможливо у 76 років. На відео можна помітити, що м’язи обличчя майже не рухаються.
Раніше "Телеграф" розповідав, які пластичні операції робила дружина Пєскова Навка. Сама Навка заявляла, що "за" натуральність.