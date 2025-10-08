Не може навіть нормально посміхатися: як змінилася зовнішність путіністки Матвієнко

Валентина Матвієнко стверджує, що її зовнішність — це результат занять спортом

Валентина Матвієнко — багаторічна російська чиновниця, чинна голова Ради Федерації РФ і соратниця Путіна. Її політична кар’єра триває вже кілька десятиліть, але увага завжди була прикута до її зовнішності. У мережі активно обговорюють її можливі пластичні втручання, які вона, звичайно ж, заперечує, однак у молодості риси її обличчя були дещо іншими.

Що потрібно знати

Валентина Матвієнко народилася в Україні, але ще в молодості почала будувати кар'єру в РФ

У мережі активно обговорюють можливі численні пластичні операції чиновниці, хоча вона сама їх категорично заперечує

Зовнішній вигляд Матвієнко свідчать про втручання, що стало предметом жартів і мемів

Як виглядала путіністка Матвієнко в молодості

Родом Валентина із Шепетівки, що на Хмельниччині. Навчалася Матвієнко у медичному училищі в Черкасах, а потім — Ленінградське училище. Потім вона пройшла аспірантуру і займалася адміністративно-партійною роботою: у комсомольських структурах, потім у партійній і державній системі.

Валентина Матвієнко в молодості

Валентина Матвієнко в молодості

Матвієнко активно просувалася кар’єрно у Радянському Союзі і потім у Росії. Спочатку стала губернатором Санкт-Петербурга, потім — главою Ради Федерації РФ. А починала майбутня путіністка з роботи в райкомі комсомолу.

Валентина Матвієнко в молодості

Що відомо про пластичні операції Валентини Матвієнко

Сама політична діячка повністю заперечує "закиди" про будь-які зміни у зовнішності за допомогою пластичної хірургії. Валентина стверджує, що має такий вигляд через активні заняття спортом. Однак лікарі кажуть зворотне. Вони відзначають, що пластика була зроблена, що помітно по "натягнутій" шкірі.

Валентина Матвієнко

І хоч про втручання вона не говорить, "оновлений" вигляд Матвієнко давно став предметом жартів і мемів у соцмережах. Обличчя російської чиновниці виглядає неприродньо — шкіра рівна, гладенька, без жодної зморшки, що неможливо у 76 років. На відео можна помітити, що м’язи обличчя майже не рухаються.

Валентина Матвієнко

