В России запустили производство нового стелс-истребителя: что известно об очередном "чудо-оружии"

Checkmate должен стать более экономичной альтернативой Су-57 и западным моделям

Россия приступила к созданию первого прототипа одномоторного истребителя Су-75 "Шах и Мат", что ознаменовало новый шаг в развитии легких стелс-самолетов пятого поколения. Он может стать первым одномоторным российским истребителем, разработанным за более чем три десятилетия после МиГ-23.

Что нужно знать:

Россия приступила к созданию прототипа истребителя Су-75 "Шах и Мат"

Работы по изготовлению начались на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре

Су-75 позиционируется как легкий одномоторный самолет пятого поколения

Как сообщает издание Aviacionline, работы по изготовлению опытного образца начались на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

По словам одного из руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), предприятие уже перешло от проектирования к непосредственному производству экспериментальных машин на базе платформы Су-57.

История проекта

Истребитель Су-75 впервые представили в 2021 году на авиасалоне в Дубае (МАКС-2021). Он позиционируется как легкий одномоторный самолет пятого поколения с малой заметностью, рассчитанный как на российский, так и на зарубежный рынок.

Разработчики заявляли, что "Шах и Мат" станет более экономичной альтернативой Су-57 и западным моделям — таким как F-35, Gripen E и Rafale. Самолет должен был получить стелс-конфигурацию, модульную конструкцию, современную авионику и вооружение для ведения боя за пределами визуальной видимости (BVR).

Истребитель Су-75 "Шах и Мат"

Из-за отсутствия международных партнеров для финансирования его развития и поддержки со стороны Минобороны РФ, которое сосредоточилось на производстве Су-35 и Су-34, а также разработке Су-57, С-70 "Октоник-Б", интерес к самолету быстро угас, отмечалось в Meta-Defense.

Более того, после начала войны в Украине, потребовавшей мобилизации российских ресурсов, вопрос о разработке и экспорте Су-75 "Шах и мат", казалось, отпал. Однако недавно на телеканале "Россия-1" вышел репортаж, где сообщалось, что к производству его первых прототипов уже приступили.

Изначально первый полет планировался на 2023 год, однако сроки были сдвинуты. В 2022 году представители ОАК сообщали, что производство прототипов начнется в 2024 году, испытательные полеты — в 2025-м, а серийный выпуск может стартовать до 2027 года.

Технические доработки

Согласно патентным материалам и обновленным описаниям проекта, конструкция Су-75 была пересмотрена. Площадь крыла увеличена, центральная часть фюзеляжа переработана для расширения внутреннего объема — вероятно, под дополнительные топливные баки или отсеки вооружения. Также прорабатываются двухместная и беспилотная версии самолета.

В ОАК заявляли, что самолет получит модульную систему оборудования: различные варианты авионики, радиоэлектронной борьбы и сенсорных систем. В будущем планируется интеграция режима "виртуального второго пилота" в рамках концепции взаимодействия человека и машины.

Если факт начала производства подтвердится официально и будут продемонстрированы первые летные экземпляры, это станет заметным событием для российской авиапромышленности.

На данный момент официальные пресс-релизы от Ростеха или Министерства обороны РФ с подтверждением запуска сборки прототипа Су-75 не публиковались.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области РФ разбился многоцелевой истребитель МиГ-31К, носитель аэробаллистических ракет "Кинжал". Его экипаж якобы успел катапультироваться и выжил, утверждают россияне.