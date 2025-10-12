Техника для авиации и патенты, а теперь – разбитые окна: что произошло с легендарным институтом "Эротрон"

История заброшенного львовского научно-исследовательского института, поставлявшего оборудование для самолетов и космических станций

Во Франковском районе Львова стоит заброшенное здание, когда-то являвшееся сердцем передовых научных разработок для авиации и космической отрасли. Научно-исследовательский институт приемно-электронно-лучевых трубок "Эротрон" – именно так официально называлось предприятие, которое поставляло оборудование для самолетов, вертолетов и международных космических станций. Сегодня это лишь привидение былого величия с разбитыми окнами и разрушенными помещениями.

До краха институт производил продукцию для самолетов и не только

Основанный в 1956 году институт "Эротрон" вошел в структуру знаменитого львовского завода "Кинескоп". Здесь работали над разработкой специальных электронно-лучевых трубок для отображения информации. Это было оборудование не для бытовых телевизоров – продукция предназначалась для пилотажно-навигационных систем самолетов и вертолетов.

Институт специализировался на цветных индикаторных трубках высокого разрешения. Их устанавливали на самолеты Ан-70, Ан-140, Ил-96, Ту-204, Ту-334, Бе-200, вертолеты типа Ми. Продукция "Эротрона" попадала даже на международные космические станции. Это были не простые детали – трубки работали при высоких уровнях наружной засветки до 75 тысяч люксов.

Особой разработкой института стали проекционные трубки для вывода информации на лобовое стекло пилотажной кабины. Такая система позволяла пилотам видеть важные данные, не отрывая взгляда от курса полета. Технологию внедряли на учебно-боевых самолетах Л-39М и штурмовиках Су-25.

В 1990-х годах институт отделился от завода "Кинескоп" в самостоятельную структуру. Продукция института была защищена соответствующими патентами, а по техническому уровню соответствовала лучшим мировым аналогам. Однако ненадолго.

До 4 марта 2015 года "Эротрон" официально входил в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Как государственное предприятие довели до банкротства и выставили на продажу

Несмотря на статус стратегического предприятия, институт уже много лет не работал. Но активный процесс уничтожения начался с 2019 года, когда "Эротрон" был передан в управление Фонда государственного имущества Украины. Предприятие накопило значительные налоговые долги, ставшие официальной причиной дальнейших действий.

Стартовая стоимость 100% акций составила 26,02 миллиона гривен. Аукцион был проведен на электронной площадке Prozorro 10 октября 2022 года. До этого времени здание института на улице Антоновича, 90 находилось в полностью заброшенном состоянии.

Львовские ученые, работавшие в институте, вынуждены были искать работу за границей. Некоторые специалисты уехали даже в Бразилию — их знания и опыт оказались не нужны для украинской науки и оборонной промышленности.

Почему направление работы института стало тупиковым для независимой Украины

Хотя "Эротрон" формально считался стратегическим предприятием, его основное направление деятельности вряд ли можно назвать перспективным в реалиях независимой Украины. Институт специализировался на электронно-лучевых трубках – технологии, активно использовавшейся во второй половине XX века.

С развитием цифровых технологий электронно-лучевые трубки начали вытесняться жидкокристаллическими и другими современными дисплеями. Мировой рынок постепенно отказывался от устаревших технологий в пользу более компактных и энергоэффективных решений. Даже для военной авиации стандартом стали цифровые экраны.

Институт пытался адаптироваться к новым реалиям. Здесь разрабатывали интерференционные светофильтры с тонкопленочным прозрачным нагревателем для защиты жидкокристаллических экранов. Внедрялись проекционные трубки с монокристаллическим экраном и увеличенной до 8 тысяч часов надежностью для самолетов Ан-70.

Однако эти попытки не смогли спасти предприятие. Заказы сокращались, финансирование уменьшалось, а конкуренция со стороны иностранных производителей цифровых систем становилась все более жесткой. Государственная поддержка стратегического статуса оказалась недостаточной для модернизации производства и перехода на новые технологии.

Что сейчас происходит с помещениями бывшего института

После продажи на аукционе помещение института выкупили частные владельцы. Часть построек сейчас сдается в аренду. Бывшие научные лаборатории и производственные цеха превратились в развалины.

Сегодня на улице Антоновича стоит пустое здание, напоминающее о том, что Львов когда-то являлся мощным научным и промышленным центром. Здесь работали талантливые инженеры и ученые, создавали продукцию авиации и космоса, разрабатывали технологии мирового уровня. Теперь от всего этого остались только воспоминания и заброшенные помещения, в которых ветер гуляет между разбитыми окнами.

