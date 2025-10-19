У Росії запустили виробництво нового стелс-винищувача: що відомо про чергову "чудо-зброю"

Checkmate має стати більш економічною альтернативою Су-57 та західним моделям

Росія розпочала створення першого прототипу одномоторного винищувача Су-75 "Шах і Мат", що ознаменувало новий крок у розвитку легких стелс-літаків п’ятого покоління. Він може стати першим одномоторним російським винищувачем, розробленим за три десятиліття після МіГ-23.

Що потрібно знати:

Росія розпочала створення прототипу винищувача Су-75 "Шах і Мат"

Роботи з виготовлення розпочалися на авіаційному заводі у Комсомольську-на-Амурі

Су-75 позиціонується як легкий одномоторний літак п’ятого покоління

Як повідомляє видання Aviacionline, роботи з виготовлення дослідного зразка розпочалися на авіаційному заводі імені Юрія Гагаріна у Комсомольську-на-Амурі.

За словами одного з керівників Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), підприємство вже перейшло від проєктування безпосереднього виробництва експериментальних машин на базі платформи Су-57.

Історія проєкту

Винищувач Су-75 вперше представили 2021 року на авіасалоні в Дубаї (МАКС-2021). Він позиціонується як легкий літак п’ятого покоління з малою помітністю, розрахований як на російський, так і на закордонний ринок.

Розробники заявляли, що "Шах і Мат" стане більш економічною альтернативою Су-57 та західним моделям – таким як F-35, Gripen E та Rafale. Літак мав отримати стелс-конфігурацію, модульну конструкцію, сучасну авіоніку та озброєння для ведення бою за межами візуальної видимості (BVR).

Винищувач Су-75 "Шах та Мат"

Через відсутність міжнародних партнерів для фінансування його розвитку та підтримки з боку Міноборони РФ, яке зосередилося на виробництві Су-35 та Су-34, а також розробці Су-57, С-70 "Октонік-Б", інтерес до літака швидко згас, зазначалося в Meta-Defense.

Ба більше, після початку війни в Україні, яка вимагала мобілізації російських ресурсів, питання про розробку та експорт Су-75 "Шах і мат", здавалося, відпало. Проте нещодавно на телеканалі "Росія-1" вийшов репортаж, де повідомлялося, що виробництво його перших прототипів уже розпочали.

Спочатку перший політ планувався на 2023 рік, проте терміни було зрушено. 2022 року представники ОАК повідомляли, що виробництво прототипів розпочнеться 2024 року, випробувальні польоти — 2025-го, а серійний випуск може стартувати до 2027 року.

Технічні доробки

Згідно з патентними матеріалами та оновленими описами проєкту, конструкцію Су-75 було переглянуто. Площу крила збільшено, центральну частину фюзеляжу перероблено для розширення внутрішнього об’єму, ймовірно, під додаткові паливні баки або відсіки озброєння. Також опрацьовуються двомісна та безпілотна версії літака.

В ОАК заявляли, що літак отримає модульну систему обладнання: різні варіанти авіоніки, радіоелектронної боротьби та сенсорних систем. У майбутньому планується інтеграція режиму "віртуального другого пілота" у рамках концепції взаємодії людини та машини.

Якщо факт початку виробництва підтвердиться офіційно та будуть продемонстровані перші льотні екземпляри, це стане помітною подією для російської авіапромисловості.

На цей час офіційні пресрелізи від Ростеха чи Міністерства оборони РФ із підтвердженням запуску складання прототипу Су-75 не публікувалися.

Раніше повідомлялося, що в Липецькій області РФ розбився багатоцільовий винищувач МіГ-31К, носій аеробалістичних ракет "Кинжал". Його екіпаж нібито встиг катапультуватися та вижив, стверджують росіяни.