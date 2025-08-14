Угроза Трампу перед Аляской? В России анонсировали испытания ядерной крылатой ракеты

Зафиксирована активность на традиционном российском месте ядерных испытаний — архипелаге Новая Земля

Российский режим планирует перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина опробовать крылатую ядерную ракету. Речь идет о ракете 9М730 "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall), которая якобы имеет не только ядерный боезаряд, но и ядерный двигатель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в США и Европе. В частности, эксперты сказали изданию о высокой активности на традиционном российском месте ядерных испытаний – архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Недавние снимки со спутника подтверждают, что на Новой Земле стало больше персонала, оборудования, кораблей и самолетов.

"Мы видим всю активность на испытательном полигоне — это и огромные объемы поставок для поддержки операций, и перемещение в месте, где они фактически запускают ракету", — объяснил изданию эксперт из калифорнийского Института международных исследований Джеффри Льюис.

Точная дата испытаний неизвестна. Но зная, что 15 августа должен пройти саммит между Путиным и Дональдом Трампом, можно сказать, что испытания пройдут "на этой неделе" — вряд ли они планировались так быстро, но кажется, что их старт "форсировали" из-за саммита. Во всяком случае, так предполагает собеседник издания из служб безопасности неназванной западной страны. А по словам экспертов, на это указывает необычная активность в районе Новой Земли, в том числе по меньшей мере шесть кораблей и судов, связанных с прошлыми испытаниями "Буревестника".

Аналитики начали изучать район Паньково на Новой Земле после 6 августа, когда россияне опубликовали предупреждение для судов с требованием не проплывать мимо района испытаний с 9 по 12 августа. Оборонная служба NOTAM Федерального управления гражданской авиации США перехватила серию сообщений россиян, которые могут указывать на попытку испытаний в этот период. То же самое изданию сказали и норвежские военные.

Что такое ракета 9М730 "Буревестник"

Крылатая ракета 9М730 "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) — перспективная российская крылатая ракета, имеющая в теории ядерный двигатель вместе с ядерным боезарядом. Теоретически это обеспечивает ракете неограниченную дальность полета, а двигатель служит дополнительным фактором поражения.

Впервые о существовании ракеты "Буревестник" сообщил Путин в обращении к Федеральному собранию 1 марта 2018 года, а показали ракету в минобороны РФ в июле 2019 года — при этом только на видео.

Путин, кстати, традиционно заявляет, что 9М730 "Буревестник" якобы не может быть перехвачен современными и перспективными средствами противовоздушной обороны. Также он утверждает, что ракета якобы имеет неограниченную дальность полета и непредсказуемую траекторию из-за ядерного двигателя. Однако эксперты очень скептически оценивают такие заявления Путина, хотя и не дают точного ответа, лжет он или нет.

К тому же "Буревестник" имеет очень плохую историю испытаний. Так, из 13 известных попыток пусков ракеты только два были частично успешными: в первый раз ракета смогла взлететь, а во второй раз даже продержалась в воздухе чуть более двух минут. В ходе одного из испытаний 8 августа 2019 погибли пятеро специалистов-ученых Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Предварительно ракета взорвалась прямо на полигоне, создав зону ядерного загрязнения.

Напомним, что испытание ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на ракетном полигоне вблизи Плесецкого космодрома в России завершилось феерическим провалом. Ракета взорвалась прямо на полигоне, оставив на своем месте гигантскую воронку, это произошло примерно 20 или 21 сентября 2024 года. С того момента о новых испытаниях российского "чудо-оружия" не сообщалось.

Также мы писали о том, что известно о Капустином Яре — российском ракетном полигоне в Астраханской области. С этого полигона уже много раз пытались запустить мемный "Орешник", а сам полигон несколько раз был атакован украинскими ударными дронами.