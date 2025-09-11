Собирался, но передумал? Почему Путин не женился на Кабаевой и что известно об их романе

Почти 20 лет Алина Кабаева остается в статусе любовницы

Российский президент Владимир Путин развелся с женой Людмилой еще в 2013 году, хотя слухи о его романе с гимнасткой Алиной Кабаевой появились задолго до этого. Однако спортсменка, вероятно, так и не дождалась официального предложения руки и сердца.

"Телеграф" решил напомнить, что известно о романе Владимира Путина и Алины Кабаевой. Мы узнали, что диктатор говорил касательно своей женитьбы.

Почему Путин не женился на Алине Кабаевой

Владимир Путин всегда держал личную жизнь в секрете и никогда официально не подтверждал роман с бывшей российской гимнасткой Алиной Кабаевой. Однако слухи об их отношениях появились еще в 2008 году и с тех пор регулярно обрастали новыми деталями.

Владимир Путин и Алина Кабаева

Впервые о предстоящей свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой написало издание "Московский корреспондент", отметив, что пара собирается пожениться на Троицу в царском дворце в Санкт-Петербурге.

Путин ни разу не подтверждал свой роман с Кабаевой

Российский президент опроверг эту информацию, а вскоре издание было закрыто. Но вопросы о женитьбе со стороны прессы не прекращались.

На одной из пресс-конференций в Италии Путину задали неудобный вопрос о свадьбе с Кабаевой, на что он ответил, что ему нравятся все российские женщины:

Думаю, никто не обидится, если я скажу, что российские женщины самые красивые. И если кто-то может составить им конкуренцию, то это только итальянки Владимир Путин

В 2018 году на одном из мероприятий диктатора снова спросили, когда и на ком он женится, но конкретного ответа не последовало. Он лишь сказал:

Как порядочный человек когда-нибудь я должен буду это сделать Владимир Путин

Вероятно, Путин после развода передумал жениться на российской гимнастке, поскольку боится публичности. Он отмечал, что общество имеет право знать, как живут люди, занимающиеся публичной деятельностью, но есть ограничения, касающиеся частной жизни.

Путин передумал жениться на Кабаевой

Я всегда отрицательно относился к тем, кто со своим гриппозным носом и эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь Владимир Путин

Что известно о романе Владимира Путина и Алины Кабаевой

Первая публичная встреча гимнастки Алины Кабаевой и президента России состоялась в 2001 году. Это был прием, посвященный успешному выступлению российской сборной по художественной гимнастике на чемпионате мира в Испании.

Алина Кабаева впервые познакомилась с Путиным в 2001 году

Но слухи об их романе, по данным СМИ, появились спустя несколько лет. Они вспыхнули с новой силой в 2013 году, когда Путин лично вручил Кабаевой награду за заслуги в спорте. С того момента, уже почти 20 лет, Алина Кабаева остается в статусе любовницы российского президента.

По данным СМИ, бывшая гимнастка родила Путину двоих детей. Новую семью диктатор тщательно оберегал от публики и прятал в Швейцарии. Однако эта страна заняла жесткую позицию в отношении России, когда та начала полномасштабную войну против Украины.

Как сейчас выглядит любовница Путина Алина Кабаева

Как утверждают журналисты-расследователи из центра "Досье", Кабаева родила Путину двоих сыновей: Ивана и Владимира. Дети диктатора живут по документам прикрытия и изолированы от внешнего мира.