Лицо Кабаевой стало "натянутым" и объемным

Известная спортсменка Алина Кабаева, бывшего жениха которой ищут спецслужбы Путина, внешне сильно изменилась. Судя по "надутому" лицо, бывшая гимнастка не пренебрегает косметологическими процедурами.

Что нужно знать:

Российская гимнастка Алина Кабаева внешне сильно изменилась из-за "уколов красоты"

Любовница Путина, вероятно, делала подтяжку и другие манипуляции со своим лицом

Алина Кабаева стала известной спортсменкой еще в подростковом возрасте, ее имя громко звучало благодаря ярким победам и выдающемуся таланту. Тогда девушка могла похвастаться не только спортивными достижениями, но и привлекательной внешностью.

Алина Кабаева в молодости

У Алины было выразительное лицо с округлыми чертами, живые глаза и мягкие щечки, которые придавали ей обаяния. И даже несмотря на напряженные тренировки, она оставалась женственной и не забывала подчеркивать красоту ярким макияжем.

Как изменилось лицо Алині Кабаевой

Но после завершения спортивной карьеры Алина решила попробовать себя в политике и кардинально сменила образ. Ее имидж стал более сдержанным и далеко не всегда стильным.

Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры

Однако многие все больше внимания обращали на перемены в ее внешности. Со временем Кабаеву стало не узнать — ее лицо стало натянутым, объемным, с одутловатостью, которая придавала чертам неестественность. Губы гимнастки выглядели более пухлыми, а мимика — скованной. Именно тогда появились слухи о неудачной пластической операции, которую якобы пришлось исправлять на протяжении года.

Как измменилась внешность Алины Кабаевой

Каждый новый выход Кабаевой становился поводом для обсуждений. На снимках в сети можно заметить, что ее лицо действительно выглядит припухшим и "поплывшим", в сети нередко отмечали, что от прежней красотки ничего не осталось.

Алина Кабаева до и после "уколов красоты"

Хотя по словам пластического хирурга Дмитрия Слоссера, Кабаева не делала серьезных пластических операций, а лишь злоупотребляла инъекционными процедурами, в частности филлерами и гиалуроновой кислотой. Именно они, как считает специалист, и изменили ее внешность.

Алина Кабаева сильно внешне изменилась

У нее от природы широкое лицо и плотная структура костей. На фоне возрастных изменений и избытка "уколов красоты" получилось лицо с эффектом луны — гладкое, но без естественной выразительности. Дмитрий Слоссер

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она была еще по сути ребенком.