Подозреваемые в убийстве "друга" Дурова воевали против Украины. Жуткие детали преступления

Многие считают, что исчезновение и убийство Новака — инсценировка

В России задержаны подозреваемые в убийстве криптомошенника Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах. В убийстве Новака, называвшего себя другом Павла Дурова (российского бизнесмена, являющегося соучредителем Telegram) подозревают двух участников войны против Украины.

Что нужно знать:

Российского мошенника с криптой Романа Новака и его жену Анну убили из-за денег

По данным СМИ, после убийства их тела расчленили и выбросили в мусорные баки в пакетах

В убийстве подозревают троих человек, двое уже задержаны — они воевали против Украины

Видео задержания подозреваемых опубликовала помощница министра внутренних дел РФ Ирина Волк. О том, что задержанные воевали против Украины, сообщает издание "Фонтанка".

По версии следствия, за планирование и исполнение убийства отвечали 45-летний и 46-летний россияне — Владимир Далекин и Юрий Шарипов. Оба участвовали в так называемой "СВО" (так россияне называют свою войну против Украины), но были комиссованы из-за состояния здоровья.

Владимир Далекин в центре

Есть и третий фигурант, который, по мнению следствия, также принимал участие в убийстве. Речь идет о 53-летнем бывшем оперуполномоченном УМВД Выборгского района Петербурга.

Всего в деле восемь подозреваемых. Остальные — нанятые через Telegram, якобы не знали о том, что супруги будут убиты.

Что известно об убийстве Романа Новака и его жены Анны

Супруги исчезли еще месяц назад. Родные забили тревогу, началось следствие. Как пишут росСМИ, злоумышленники хотели присвоить деньги из криптокошелька Новака. Для этого они выманили супругов под предлогом встречи с инвестором.

Роман Новак с супругой

В начале октября Новаки приехали на виллу в городок Хатта для встречи с "инвестором". Там злоумышленники потребовали пароль от криптокошелька. Новак сразу его сказал, но оказалось, что денег там нет. После этого Романа и Анну убили, а тела расчленили.

На следующий день мешки с частями тел выбросили в мусорные баки. Арабская полиция по камерам отследила, как люди на автомобилях Range Rover и Ford развозят черные пластиковые мешки и рассовывают их по мусорным бакам. После этого неизвестные поехали в аэропорт и вылетели из ОАЭ. Позже местные дворники обнаружили части тел в мусоре.

Однако не все верят в такую версию. Многие считают, что исчезновение Новаков и новости о смерти просто инсценировка, которая позволит избежать многомиллионных долгов.

Что известно о Романе Новаке

Роман Новак известен в РФ из-за своих мошеннических схем с криптовалютой. Он создал программу для быстрых криптопереводов Fintopio и привлек сотни миллионов долларов инвестиций. После получения средств Новак скрылся, оставив работников без зарплаты, а инвесторов без вложенных денег. Среди пострадавших от его действий не только россияне, а также предприниматели из Китая, стран Ближнего Востока и других стран.

Новак часто говорил, что он друг Павла Дурова. Кроме того, он представлялся членом совета директоров Telegram и "заместителем" вице-президента компании Ильи Перекопского.

Новак часто говорил, что он друг Павла Дурова. Кроме того, он представлялся членом совета директоров Telegram и "заместителем" вице-президента компании Ильи Перекопского.