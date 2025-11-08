Підозрювані у вбивстві "друга" Дурова воювали проти України. Моторошні деталі злочину

Багато хто вважає, що зникнення та вбивство Новака — інсценування

В Росії затримали підозрюваних у вбивстві криптошахрая Романа Новака та його дружини Анни в Об'єднаних Арабських Еміратах. У вбивстві Новака, що називав себе другом Павла Дурова (російського бізнесмена, який є співзасновником Telegram) підозрюють двох учасників війни проти України.

Що треба знати:

Російського шахрая з криптою Романа Новака та його дружину Анну вбили через гроші

За даними ЗМІ, після вбивства їхні тіла розчленували та викинули до сміттєвих баків у пакетах

У вбивстві підозрюють трьох людей, двоє вже затримані — вони воювали проти України

Відео затримання підозрюваних опублікувала помічниця міністра внутрішніх справ РФ Ірина Волк. Про те, що затримані воювали проти України, повідомляє видання "Фонтанка".

За версією слідства, за планування та виконання вбивства відповідали 45-річний та 46-річний росіяни — Володимир Далекін та Юрій Шарипов. Обидва брали участь у так званій "СВО" (так росіяни називають свою війну проти України), але були комісовані через стан здоров'я.

Володимир Далекін у центрі

Є й третій фігурант, що на думку слідства також брав учать у вбивстві. Йдеться про 53-річного колишнього оперуповноваженого УМВС Виборзького району Петербурга.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Інші — найняті через Telegram, нібито не знали про те, що подружжя буде вбито.

Що відомо про вбивство Романа Новака та його дружини Анни

Подружжя зникло ще місяць тому. Рідні забили на сполох, почалося слідство. Як пишуть росЗМІ, зловмисники хотіли привласнити гроші з криптогаманця Новака. Для цього вони виманили подружжя під приводом зустрічі з інвестором.

Роман Новак з дружиною

На початку жовтня Новаки приїхали на віллу у містечка Хатта для зустрічі з "інвестором". Там зловмисники почали вимагати пароль від криптогаманця. Новак одразу його сказав, але виявилося, що криптогаманець пустий. Після цього Романа та Анну вбили, а тіла розчленували.

Наступного дня мішки з частинами тіл викинули у сміттєві баки. Арабська поліція по камерах відстежила, як люди на автомобілях Range Rover і Ford розвозять чорні пластикові мішки та розсовують їх по баках для сміття. Після цього невідомі поїхали в аеропорт вилетіли з ОАЕ. Пізніше місцеві двірники виявили частини тіл у смітті.

Однак не всі вірять у таку версію. Багато хто вважає, що зникнення Новаків і новини про смерть просто інсценування, яке дозволить уникнути багатомільйонних боргів.

Що відомо про Романа Новака

Роман Новак відомий у РФ через свої шахрайські схеми з криптовалютою. Він створив програму для швидких криптопереказів Fintopio та залучив сотні мільйонів доларів інвестицій. Після отримання коштів Новак зник, залишивши працівників без зарплати, а інвесторів без вкладених грошей. Серед тих, хто постраждав від його дій, не лише росіяни, а також підприємці з Китаю, країн Близького Сходу та інших країн.

Новак часто казав, що він є другом Павла Дурова. Крім того, він представлявся членом ради директорів Telegram та "заступником" віцепрезидента компанії Іллі Перекопського.

