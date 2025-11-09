Дмитрий Медведев получил очередную церковную награду

Российский патриарх Кирилл 8 ноября вручил заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву орден. Церковную награду кремлевский чиновник получил за развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием.

Предстоятель РПЦ поздравил Медведева, который, как утверждается, любит употреблять крепкие алкогольные напитки, после чего пишет в соцсетях гадости об Украине и ее сторонниках, с днем тезоименитства. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Отмечается, что Кирилл Гундяев вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени.

На фото, которым была проиллюстрирована новость, Дмитрий Медведев уже был с орденом на груди. Вместе с наградой и лентой на мундире чиновник чем-то напоминал этикетку недорогого или даже "паленого" коньяка.

Патриарх Кирилл и Дмитрий Медведев

Стоит отметить, что согласно открытым данным, Медведев имеет несколько конфессионных наград, в частности Звезду ордена святого апостола Марка от Александрийской церкви, Орден Святого Саввы первой степени от Сербской церкви, Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени от РПЦ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скандальные посты Дмитрия Медведева совпадают с поставками итальянского вина. Несмотря на действие санкций, экс-президент все же имеет возможность получать алкогольный напиток из собственных виноделен.