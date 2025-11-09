Дмитро Медведєв отримав чергову церковну нагороду

Російський патріарх Кирило 8 листопада вручив заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву орден. Церковну нагороду кремлівський чиновник отримав за розвиток церковно-державних відносин та у зв’язку з 60-річчям.

Предстоятель РПЦ привітав Медведєва, який, здається, любить вживати міцні алкогольні напої, після чого пише в соцмережах гидоту про Україну та її прихильників, з днем тезоіменитства. Про це повідомили у прес-службі Московського патріархату.

Наголошується, що Кирило Гундяєв вручив йому орден благовірного князя Димитрія Донського І ступеня.

На фото, яким було проілюстровано новину, Дмитро Медведєв уже був з орденом на грудях. Разом із нагородою та стрічкою на мундирі чиновник чимось нагадував етикетку недорогого чи навіть "паленого" коньяку.

Патріарх Кирило та Дмитро Медведєв

Варто зазначити, що згідно з відкритими даними, Медведєв має кілька конфесійних нагород, зокрема Зірку ордена святого апостола Марка від Олександрійської церкви, Орден Святого Сави першого ступеня від Сербської церкви, Орден Преподобного Сергія Радонезького ІІ ступеня від РПЦ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скандальні пости Дмитра Медведєва збігаються з постачанням італійського вина. Попри дію санкцій, екс-президент все ж таки має можливість отримувати алкогольний напій із власних виноробень.