В Подмосковье произошел блэкаут: что известно (видео)

Алексей Руденко
Читати українською
Раменское в Подмосковье Новость обновлена 01 декабря 2025, 22:07
Раменское в Подмосковье. Фото из открытых источников

Блэкаут в подмосковном городе продолжался несколько часов

Вечером в понедельник, 1 декабря, в населенном пункте Раменское, расположенном в 30 км от Москвы, произошел блэкаут. Многие дома остались без света.

Местные жители жалуются, что лифты без электричества не работают, а еду разогреть не получается. Об этом сообщают российские паблики.

Что нужно знать

  • Авария затронула несколько кварталов Раменского
  • Электроснабжение возобновили постепенно
  • "Мособлэнерго" ликвидировало блэкаут около трех часов

Местные СМИ уточняют, что без света в Раменском остались несколько улиц, в частности Дергаевская, Красноармейская, Гурьева, Донинское шоссе и Свободы.

"Мособлэнерго" же предупреждало, что ведутся аварийные работы, обещая вскоре вернуть свет.

раменское блэкаут 1 декабря
Раменское. Кое-где свет все таки есть

При этом, жители Раменского в соцсетях провели перекличку, выясняя, у кого есть электричество, а где его еще нет.

В итоге, без благ цивилизации жителям города-спутника столицы России пришлось жить около трех часов.

раменское блэкаут 1 декабря
Вечер 1 декабря в Раменском

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области РФ произошел масштабный блэкаут. Перебои со электричеством оставили большинство населенных пунктов под Москвой без света.

Также "Телеграф" писал о ряде населенных пунктов на временно оккупированной Донецкой области, где ранее пропадал свет. Прилеты были зафиксированы в Шахтерске, Торезе, Зугресе и Докучаевске.

