В Подмосковье произошел блэкаут: что известно (видео)

Блэкаут в подмосковном городе продолжался несколько часов

Вечером в понедельник, 1 декабря, в населенном пункте Раменское, расположенном в 30 км от Москвы, произошел блэкаут. Многие дома остались без света.

Местные жители жалуются, что лифты без электричества не работают, а еду разогреть не получается. Об этом сообщают российские паблики.

Что нужно знать

Авария затронула несколько кварталов Раменского

Электроснабжение возобновили постепенно

"Мособлэнерго" ликвидировало блэкаут около трех часов

Местные СМИ уточняют, что без света в Раменском остались несколько улиц, в частности Дергаевская, Красноармейская, Гурьева, Донинское шоссе и Свободы.

"Мособлэнерго" же предупреждало, что ведутся аварийные работы, обещая вскоре вернуть свет.

Раменское. Кое-где свет все таки есть

При этом, жители Раменского в соцсетях провели перекличку, выясняя, у кого есть электричество, а где его еще нет.

В итоге, без благ цивилизации жителям города-спутника столицы России пришлось жить около трех часов.

Вечер 1 декабря в Раменском

Напомним, "Телеграф" сообщал, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области РФ произошел масштабный блэкаут. Перебои со электричеством оставили большинство населенных пунктов под Москвой без света.

Также "Телеграф" писал о ряде населенных пунктов на временно оккупированной Донецкой области, где ранее пропадал свет. Прилеты были зафиксированы в Шахтерске, Торезе, Зугресе и Докучаевске.