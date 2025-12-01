В Подмосковье произошел блэкаут: что известно (видео)
Блэкаут в подмосковном городе продолжался несколько часов
Вечером в понедельник, 1 декабря, в населенном пункте Раменское, расположенном в 30 км от Москвы, произошел блэкаут. Многие дома остались без света.
Местные жители жалуются, что лифты без электричества не работают, а еду разогреть не получается. Об этом сообщают российские паблики.
Что нужно знать
- Авария затронула несколько кварталов Раменского
- Электроснабжение возобновили постепенно
- "Мособлэнерго" ликвидировало блэкаут около трех часов
Местные СМИ уточняют, что без света в Раменском остались несколько улиц, в частности Дергаевская, Красноармейская, Гурьева, Донинское шоссе и Свободы.
"Мособлэнерго" же предупреждало, что ведутся аварийные работы, обещая вскоре вернуть свет.
При этом, жители Раменского в соцсетях провели перекличку, выясняя, у кого есть электричество, а где его еще нет.
В итоге, без благ цивилизации жителям города-спутника столицы России пришлось жить около трех часов.
