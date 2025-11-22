Оккупированная Донетчина погрузилась в темноту: БПЛА атакуют энергетические объекты в городах (фото, видео)

На временно оккупированных территориях Донецкой области произошел блекаут

В ряде населенных пунктов временно оккупированной Донецкой области пропал свет. Прилеты зафиксированы в Шахтерске, Торезе, Зугресе и Докучаевске.

В Торезе была атакована подстанция "Южная" мощностью 330 кВ. Об этом сообщает анонимный канал Supernova+.

Что нужно знать:

БПЛА ударили по Зуевской ТЭС

В Шахтерске и Докучаевске атаковали подстанции

ПВО работает над Донецком и Макеевкой

В Зугресе произошла атака на Зуевскую ТЭС, а в Шахтерске была атакована подстанция. В Докучаевске после попадания по местной подстанции пропал свет.

Местные каналы сообщают об активной работе противовоздушной обороны над Донецком и Макеевкой.

Пожар в Шахтерске

Попадание в Зугрессе

В сети распространяются кадры попаданий в электрическую инфраструктуру на оккупированных Россией территориях.

Также в сети публикуют видео из Кальмиусского района Донецкой области, где, вероятно, украинские беспилотники "зацепили" энергетические объекты. В частности, вблизи поселка Старобешевого и Нового Света расположена ТЭС мощностью 2010 МВт.

"Сегодня очень хорошо пошло, и это только то, что попало на объективный контроль", — комментируют видео на канале Exilenova+.

Напомним, "Телеграф" писал, что 17 ноября в оккупированном Донецке и близлежащих населенных пунктах произошел блекаут. Оккупационная "власть" временно захваченных районов Донецкой области заявляла об атаках на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.