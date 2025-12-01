У Підмосков’ї стався блекаут: що відомо (відео)

Блекаут у підмосковному місті тривав кілька годин

Увечері у понеділок, 1 грудня, у населеному пункті Раменське, розташованому за 30 км від Москви, стався блекаут. Багато будинків залишилися без світла.

Місцеві жителі скаржаться, що ліфти без електрики не працюють, а їжу розігріти не виходить. Про це повідомляють російські паблики.

Що потрібно знати

Аварія торкнулася кількох кварталів Раменського

Електропостачання відновили поступово

"Мособленерго" ліквідувало блекаут близько трьох годин

Місцеві ЗМІ уточнюють, що без світла в Раменському залишилося кілька вулиць, зокрема Дергаївська, Червоноармійська, Гур’єва, Донінське шосе та Свободи.

"Мособленерго" попереджало, що ведуться аварійні роботи, обіцяючи незабаром повернути світло.

Роменське. Де-не-де світло все-таки є

При цьому мешканці Раменського в соцмережах провели перекличку, з’ясовуючи, хто має електрику, а де її ще немає.

У результаті без благ цивілізації жителям міста-супутника столиці Росії довелося жити близько трьох годин.

Вечір 1 грудня у Раменському

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що в ніч із 31 жовтня на 1 листопада в Московській області РФ відбувся масштабний блекаут. Перебої з електрикою залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла.

Також "Телеграф" писав про низку населених пунктів на тимчасово окупованій Донецькій області, де раніше пропадало світло. Прильоти були зафіксовані у Шахтарську, Торезі, Зугресі та Докучаєвську.