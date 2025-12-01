Рус

У Підмосков’ї стався блекаут: що відомо (відео)

Олексій Руденко
Раменське у Підмосков'ї Новина оновлена 01 грудня 2025, 22:07
Раменське у Підмосков’ї. Фото з відкритих джерел

Блекаут у підмосковному місті тривав кілька годин

Увечері у понеділок, 1 грудня, у населеному пункті Раменське, розташованому за 30 км від Москви, стався блекаут. Багато будинків залишилися без світла.

Місцеві жителі скаржаться, що ліфти без електрики не працюють, а їжу розігріти не виходить. Про це повідомляють російські паблики.

Що потрібно знати

  • Аварія торкнулася кількох кварталів Раменського
  • Електропостачання відновили поступово
  • "Мособленерго" ліквідувало блекаут близько трьох годин

Місцеві ЗМІ уточнюють, що без світла в Раменському залишилося кілька вулиць, зокрема Дергаївська, Червоноармійська, Гур’єва, Донінське шосе та Свободи.

"Мособленерго" попереджало, що ведуться аварійні роботи, обіцяючи незабаром повернути світло.

раменське блекаут 1 грудня
Роменське. Де-не-де світло все-таки є

При цьому мешканці Раменського в соцмережах провели перекличку, з’ясовуючи, хто має електрику, а де її ще немає.

У результаті без благ цивілізації жителям міста-супутника столиці Росії довелося жити близько трьох годин.

раменське блекаут 1 грудня
Вечір 1 грудня у Раменському

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що в ніч із 31 жовтня на 1 листопада в Московській області РФ відбувся масштабний блекаут. Перебої з електрикою залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла.

Також "Телеграф" писав про низку населених пунктів на тимчасово окупованій Донецькій області, де раніше пропадало світло. Прильоти були зафіксовані у Шахтарську, Торезі, Зугресі та Докучаєвську.

#Москва #Росія #Підмосков'ї #Блекаут