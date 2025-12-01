У Підмосков’ї стався блекаут: що відомо (відео)
Блекаут у підмосковному місті тривав кілька годин
Увечері у понеділок, 1 грудня, у населеному пункті Раменське, розташованому за 30 км від Москви, стався блекаут. Багато будинків залишилися без світла.
Місцеві жителі скаржаться, що ліфти без електрики не працюють, а їжу розігріти не виходить. Про це повідомляють російські паблики.
Що потрібно знати
- Аварія торкнулася кількох кварталів Раменського
- Електропостачання відновили поступово
- "Мособленерго" ліквідувало блекаут близько трьох годин
Місцеві ЗМІ уточнюють, що без світла в Раменському залишилося кілька вулиць, зокрема Дергаївська, Червоноармійська, Гур’єва, Донінське шосе та Свободи.
"Мособленерго" попереджало, що ведуться аварійні роботи, обіцяючи незабаром повернути світло.
При цьому мешканці Раменського в соцмережах провели перекличку, з’ясовуючи, хто має електрику, а де її ще немає.
У результаті без благ цивілізації жителям міста-супутника столиці Росії довелося жити близько трьох годин.
Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що в ніч із 31 жовтня на 1 листопада в Московській області РФ відбувся масштабний блекаут. Перебої з електрикою залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла.
Також "Телеграф" писав про низку населених пунктів на тимчасово окупованій Донецькій області, де раніше пропадало світло. Прильоти були зафіксовані у Шахтарську, Торезі, Зугресі та Докучаєвську.