Молодой блондин с густой шевелюрой. В Индии показали странный мультик с Путиным (видео)

На самом деле вид главы Кремля в ходе визита был не на высоте

К визиту главы России Владимира Путина в Индию, на телеканале India Today вышел мультфильм о российском лидере и премьер-министре Индии Нарендре Моди. Лидер РФ во время визита выглядел не лучшим образом, а в мультике его показали молодым и энергичным.

Что нужно знать:

Глава России прилетел в Дели для участия в российско-индийском саммите

Глава Кремля во время визита выглядел не лучшим образом

На местном телевидении показали мультфильм, где Путина изобразили юным и исполненным сил

В мультипликационном ролике Путин и Моди "летают" на мотоцикле мимо нефтяных вышек под индийскую песню о дружбе. Они широко улыбаются и пожимают друг другу руки. Также в кадре появился президент США Дональд Трамп, окруженный бензоколонками. Путин изображен молодым, энергичным, а вместо плеши на голове волосы.

Как на самом деле выглядел Путин в Индии

Стоит отметить, что настоящий, не нарисованный Путин, во время визита в Индию выглядел не лучшим образом. Лицо 73-летнего главы России сильно расплылось, и без того маленькие глаза превратились в щелочки. Не исключено, что Путин вколол в лицо ботокс, чтобы выглядеть моложе в ходе иностранного визита, но что-то пошло не так.

Путин и Моди в авто

Кроме того, внимание привлекли руки Путина, которые выглядят значительно старше лица. Кисти диктатора покрыты сдувшимися старческими морщинами и венами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что наговорил Путин в Дели о войне России против Украины. Как всегда, его заявления об агрессии РФ против нас были исполнены цинизма.