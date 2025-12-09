Украинский беглый олигарх обосновался в элитном районе Москвы. Пока не переехал, но поссорился с соседями — СМИ

Он сбежал в Россию в 2014 году

Украинский олигарх-беглец Сергей Курченко, по данным СМИ, завершил реконструкцию нового семейного поместья в Москве. Речь идет об историческом доме на Патриарших прудах.

Что нужно знать:

Курченко, которого называли одним из "кошельков" Януковича, бежал в Россию в 2014 году

По данным СМИ, у него есть имение на Рублевке за свыше 35 млн долларов, а теперь он обосновался еще и на Патриарших прудах

Курченко еще не переехал, но уже настроил против себя соседей

Как сообщает "Антикор", Курченко обустроил для себя доходный дом начала ХХ века архитектора Сергея Гончарова по адресу Вспольный пер., 18, д.1. По данным издания, в мае 2023 года эту недвижимость оформили на Александра Евменина — отца адвоката Дарьи Евмениной, близкой к Курченко. В 2021 году она основала адвокатское бюро "Евменина и партнеры", которое, по данным российских медиа, финансировал именно Курченко.

Сергей Курченко

Издание утверждает, что Курченко, еще не успев переехать в престижный квартал, успел вступить в конфликт с соседями. Им не понравилось, что беглый олигарх разместил металлический балкон с вентиляционным оборудованием почти вплотную к окнам жителей соседнего дома, перекрыв свет и заняв часть придомовой территории.

Мирно договориться с Курченко соседям не удалось. Жители жалуются, что вентиляционные короба нависают над их участками, однако московские власти нарушений "не находят" и отсылают людей в суд.

В этом доме обустроился Курченко

Курченко выбрал жилье неподалеку от домов влиятельных россиян. Рядом – особняк семьи российского министра Дениса Мантурова, в здании с другой стороны приобрел помещение сын Вадима Якунина – владельца одной из крупнейших российских фармацевтических компаний "Протек".

Патриаршие пруды, Москва

Сергей Курченко — что известно о человеке, которого называли "кошелек" Януковича

Он стал широко известен в 2012 году после резонансного расследования "Forbes Украина". Расследователи выяснили, что группа компаний Курченко "Газ Украина" получает доходы от продажи сжиженного газа государственного предприятия "Укргаздобыча". Сжиженный газ покупался по льготной цене для населения, однако Курченко продавал его по рыночной цене сетям автозаправочных станций. Это не единственная всплывшая тогда махинация Курченко.

Сергей Курченко

При правлении тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, олигарх сделал серьезное состояние на финансовых махинациях. Его называли одним из "кошельков" Януковича.

Курченко бежал в Россию вслед за Януковичем во время Революции Достоинства. По данным СБУ, в октябре 2014 Сергей Курченко получил российское гражданство.

Как сообщал "Телеграф", после побега из Украины Сергей Курченко поселился в подмосковной Рублевке в особняке за 35 миллионов долларов. Его имение расположено в центре элитного поселка.