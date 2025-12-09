Український олігарх-втікач облаштувався в елітному районі Москви. Ще не переїхав, але посварився з сусідами - ЗМІ

Він втік у Росію у 2014 році

Український олігарх-втікач Сергій Курченко, за даними ЗМІ, завершив реконструкцію нового сімейного маєтку в Москві. Йдеться про історичний будинок на Патріарших прудах.

Що треба знати:

Курченко, якого називали одним з "гаманцев" Януковича, втік до Росії у 2014 році

За даними ЗМІ, він має маєток на Рубльовці за понад 35 млн доларів, а тепер облаштувався ще й на Патріарших прудах

Курченко ще не переїхав, але вже налаштував проти себе сусідів

Як повідомляє "Антикор", Курченко облаштував для себе дохідний дім початку ХХ століття архітектора Сергія Гончарова за адресою Вспольний пров., 18, буд.1. За даними видання, у травні 2023 року цю нерухомість оформили на Олександра Євменіна — батька адвокатки Дар’ї Євменіної, близької до Курченка. У 2021 році вона заснувала адвокатське бюро "Євменіна і партнери", яке, за даними російських медіа, фінансував саме Курченко.

Сергій Курченко

Видання стверджує, що Курченко, ще не встигнувши переїхати до престижного кварталу, встиг вступити у конфлікт із сусідами. Їм не сподобалося, що олігарх-втікач розмістив металевий балкон із вентиляційним обладнанням майже впритул до вікон мешканців сусіднього будинку, перекривши світло й зайнявши частину прибудинкової території.

Мирно домовитися з Курченком сусідам не вдалося. Мешканці скаржаться, що вентиляційні короби нависають над їхніми ділянками, однак московська влада порушень "не знаходить" та відсилає людей до суду.

В цьому будинку облаштувався Курченко

Курченко обрав житло неподалік осель впливових росіян. Поруч — особняк родини російського міністра Дениса Мантурова, в будівлі з іншого боку придбав приміщення син Вадима Якуніна — власника однієї з найбільших російських фармацевтичних компаній "Протек".

Патріарші пруди, Москва

Сергій Курченко — що відомо про людину, яку називали "гаманець" Януковича

Він став широко відомим у 2012 році після резонансного розслідування "Forbes Україна". Розслідувачі з’ясували, що група компаній Курченка "Газ Україна" отримує доходи від продажу зрідженого газу державного підприємства "Укргазвидобування". Зріджений газ купувався за пільговою ціною для населення, проте Курченко продавав його за ринковою ціною мережам автозаправних станцій. Це не єдина махінація Курченка, яка спливла тоді.

Сергій Курченко

За правління тодішнього президента України Віктора Януковича, олігарх зробив серйозні статки на фінансових махінаціях. Його називали одним із "гаманців" Януковича.

Курченко втік до Росії слідом за Януковичем під час Революції Гідності. За даними СБУ, у жовтні 2014 року Сергій Курченко отримав російське громадянство.

Як повідомляв "Телеграф", після втечі з України Сергій Курченко оселився у підмосковній Рубльовці в особняку за 35 мільйонів доларів. Його маєток розташований в центрі елітного селища.