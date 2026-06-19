"Москве не нужны причины". Когда ждать массированного обстрела Украины

Эксперт оценил предупреждение мониторов и рассказал, что в них не так

Предупреждение мониторов о возможном ударе по Украине в ближайшие дни вряд ли соответствует действительности. Ведь в большинстве своем такие посты сделаны ради хайпа на фоне громких атак по Москве.

Об этом "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. По его словам, мониторы публикуют любую резонансную и непроверенную информацию, чтобы повысить внимание к своему продукту, несмотря на то, что она может помешать.

"Анонимным каналам точно доверять не следует, особенно в таких вопросах. Об информации с ТРЦ можно только догадываться — откуда они могли ее получить. Вполне реально, что они увидев якобы перелеты Ту-22М3 с аэродрома Оленья в сторону Энгельс-2 и сделали из этого выводы. Ту-22М3-22М3 попали по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге", — говорит эксперт.

Скриншот предупреждения из Telegram-канала "єРадар"

Он добавляет, что в последние месяцы россияне не использовали эти бомбардировщики и ракеты из-за ограниченного ресурса носителей и средств поражения, предпочитая другие бомбардировщики и ракеты семейства Х. Кроме того, "мониторы" уже бросают замечаниями друг в друга относительно достоверности информации о перебазировке самолетов, их количества и возможностях их оснащения. То есть, даже эту информацию они трактуют по-разному.

"Что касается приоритетных целей, то очевидно, что это столица Украины г.Киев. Потому что кацапы обиделись за Москву" — Кремлю не нужны причины, чтобы бить по Украине, особенно по столице. Каждый их обстрел – это "ответ", собственно они уже сегодня заявили, что нанесли удар "возмездия" за атаку на Москву. Такие сообщения — это манипуляции и бессознательное подыгрывание враждебной пропаганде. Это может формировать представление у аудитории, что ракетные обстрелы России – это последствия украинских ударов и решений украинской власти. Таким образом, враг пытается обвинить жертву агрессии и повлиять на общественное мнение, мол "вы страдаете от наших обстрелов из-за действий СОУ, прекратите это и мы не будем вас обстреливать", — объясняет Земляной.

Антон Земляной

Эксперт отмечает: "По этому "Ракеты "Циркон" из Крыма и Курска; Неопределенное количество баллистических ракет "Искандер-М"; По нашему мнению, удар произойдет до конца этой недели" — это выглядит как тот же способ "хайпануть", когда каналы без достоверной информации публикуют свои догадки. Эта информация на уровне инсайдов и гадания гадалок в "Украине война, возможные обстрелы баллистикой по большим городам" — то есть эта информация никакой пользы не несет. У мониторов просто нет доступа к такой информации о подготовке баллистических обстрелов".

По словам Земляного, в этом плане следует доверять в первую очередь Воздушным Силам ВСУ и высшему военно-политическому руководству, которое заранее сообщает о рисках масштабных ракетных обстрелов. А подобные сообщения только вредят, накручивая панику и истерию среди украинской аудитории.

"Как раз одна из целей подобных атак россиян — это психологическое давление на украинское общество, с целью посеять панику и сломать волю нашего общества к сопротивлению. Пока существует режим в Москве и нынешняя Россия — угрозы обстрелов будут постоянны, Украина постоянно готовится к защите и знает о намерениях россиян. В свою очередь, украинские граждане должны реагировать на тревоги и сообщения соответствующих органов, заботиться о своей безопасности, а главное сохранять спокойствие", — резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атаки дронов на Москву обнажили сразу два странных факта.